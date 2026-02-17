Pastafrola. Foto: X

Hablar de pastafrola en Argentina es hablar de tradición, meriendas familiares y recetas que pasan de generación en generación. Y si hay un nombre que marcó la cultura hogareña de nuestro país es Doña Petrona, la referente gastronómica indiscutida del siglo XX. Ella reveló sus mejores recetas y, entre ellas, se encuentra este clásico que no puede faltar en la mesa.

Pastafrola de dulce de leche.

Para miles de argentinos la pastafrola ocupa un lugar especial: se trata de una receta simple, rendidora y perfecta para acompañar el mate o el café con leche. La versión de Doña Petrona se caracteriza por una masa tierna y sabrosa, con el equilibrio justo entre dulzor y textura, y un relleno generoso de membrillo que se funde al hornearse. Una receta clásica que demuestra que lo tradicional nunca pasa de moda.

Receta original de la pastafrola de Doña Petrona

Con membrillo, batata o incluso dulce de leche, la base es siempre la misma: una masa tierna y un relleno generoso. En la cocina tradicional, el secreto no está en la complejidad, sino en el cariño y en respetar las recetas que hicieron historia. ¿Cómo hacerla paso a paso?

Pastafrola Foto: Freepik

Ingredientes

Para la masa:

300 g de harina 0000

150 g de manteca

150 g de azúcar

2 yemas

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón (opcional)

Para la masa

2 o 3 cucharadas de agua o vino oporto (para ablandarlo)

400 g de dulce de membrillo

Paso a Paso

Batir la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta lograr una crema. Agregar el huevo, las yemas y la esencia de vainilla. Integrar bien. Añadir la harina previamente tamizada con el polvo de hornear. Mezclar sin amasar demasiado, solo hasta unir. Si se desea, sumar ralladura de limón para aromatizar. Formar un bollo, envolver en film y llevar a la heladera durante 30 minutos. Preparar el relleno: Cortar el dulce de membrillo en cubos y calentarlo a fuego bajo con el agua o el oporto hasta que se ablande. Mezclar hasta obtener una pasta lisa. Estirar dos tercios de la masa y forrar un molde enmantecado (24 cm aproximadamente). Colocar el membrillo de manera uniforme. Con el resto de masa, formar tiras y disponerlas en forma de enrejado sobre el relleno. Llevar a horno moderado (180 °C) durante 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejar enfriar antes de cortar para que el relleno tome consistencia.

Pastafrola. Foto: Freepik.

La pastafrola de Doña Petrona es más que una receta: es parte del ADN culinario argentino. Su preparación sencilla y sus ingredientes accesibles la convierten en una opción ideal tanto para cocineros principiantes como para quienes buscan recrear sabores de la infancia.