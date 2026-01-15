Milanesa de papa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

A la hora de buscar un menú distinto al habitual, no hace falta alejarse de sabores conocidos. En ese sentido, las milanesas de papa son una alternativa ideal. Una receta económica, rendidora y sin carne, funcionan muy bien para almuerzos rápidos y cenas livianas.

Pese a usar pocos ingredientes, esta preparación tiene un gran problema: que se rompan durante la cocción. La clave está en un detalle simple que mejora la textura y permite que mantengan bien la forma.

Con ese truco, las milanesas de papa quedan doradas por fuera, suaves por dentro y fáciles de cocinar tanto en como en sartén.

Ingredientes para la milanesa de papa

1 kg de papas

1 huevo

2 cucharadas de queso rallado

Pan rallado

Sal

Pimienta

Aceite

Nuez moscada (opcional)

Paso a paso para cocinar milanesas de papa

Hervir las papas y hacer un puré bien seco Dejar entibiar las papas Agregar el huevo, queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada Formar las milanesas con las manos Pasar las milanesas por pan rallado y acomodarlas en una placa previamente aceitada Cocinar en horno fuerte (200 °C) durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. También se pueden cocinar en sartén.

El truco para que las milanesas de papa no se rompan

Para una preparación perfecta, se debe dejar enfriar bien el puré antes de armar las milanesas. Ese paso evitará que la mezcla quede blanda y permite que mantengan mejor la forma durante la cocción.

Cuando el puré está caliente, libera humedad y debilita la estructura. En tanto, al enfriarse, la preparación se vuelve más firme y fácil de manipular.