Fiesta de la Empanada Costera Foto: Argentina.gob.ar

Enero no es solo sinónimo de playa en la provincia de Buenos Aires. Mientras muchos apuntan a la Costa Atlántica, el interior bonaerense se activa con un plan distinto: recorrer pueblos y ciudades a través de la comida, la música y los encuentros al aire libre. La gastronomía se convierte en la gran excusa para salir a la ruta y descubrir propuestas que mezclan tradición, identidad y verano.

Desde celebraciones dedicadas a clásicos bien argentinos, como la empanada o el churro, hasta encuentros que giran alrededor de productos regionales y recetas caseras, como la carbonada, la agenda de enero ofrece opciones para todos los gustos. Son eventos pensados para compartir, comer rico y pasar el día, con entrada libre en muchos casos y actividades para grandes y chicos.

Fiesta de la Carbonada Foto: Argentina.gob.ar

Además de ser un plan distinto para el verano, estos encuentros mueven la economía local y le dan visibilidad a productores, cocineros y emprendedores de cada zona. Son escapadas cortas, accesibles y con identidad, ideales para cortar la rutina sin irse demasiado lejos.

La Fiesta de la Empanada Costera

Esta celebración, cuya primera edición se celebró en 2013, se convirtió en pocos años en una tradición para todo el Partido de Mar Chiquita, siendo su principal atractivo el concurso y venta de las más variadas y exquisitas clases de empanadas.

Esta celebración popular generó un importante valor identitario y reconocimiento entre los marchiquitenses a causa de los fines solidarios que movilizan su organización, ya que los fondos recaudados se destinan a instituciones de bien público. Igualmente, cabe aclarar que la entrada es libre y gratuita.

La Fiesta Regional de la Empanada Costera. Foto: Prensa Mar Chiquita.

La fiesta se realiza desde el 23 hasta el 25 de enero, en la localidad de Santa Elena, ubicada sobre la ruta provincial Nº 11, en el km 500 del Partido de Mar Chiquita. La principal característica de la localidad son sus playas de acantilados, que dan lugar a un paisaje compuesto por diversas y atractivas geo-formas. De este modo, la Fiesta de la Empanada Costera puede ser una excusa para conocer una bella localidad.

La Fiesta de la Papa Frita

La localidad de Dudignac se prepara para la cuarta edición de la Fiesta de la Papa Frita, a realizarse el sábado 17 de enero en el Predio Centenario. Este evento, cuya entrada es libre y gratuita, incluye la presencia de bandas musicales, baile, artesanos, emprendedores, excelente servicio de cantina y obviamente las mejores papas fritas.

La Fiesta de la Papa Frita. Foto: Argentina.gob.ar

Los lugares disponibles son limitados. Se permite llevar silla, reposera o una mesita. También se puede llevar equipo de mate y habrá agua caliente disponible. En los puestos de venta solo se aceptará pago en efectivo. No estará permitido ingresar con conservadoras, alimentos, bebidas ni elementos cortopunzantes.

La Fiesta del Churro

La Fiesta del Churro es un evento popular anual que se celebra principalmente en Villa Iris, en el partido de Puan (Provincia de Buenos Aires, Argentina), para festejar este alimento icónico, ofreciendo degustaciones de churros caseros, ferias, música y espectáculos.

Fiesta del Churro. Foto: Argentina.gob.ar

El evento tiene fecha para el 31 de enero y contará con la participación destacada de la banda Los Charros, junto a otros artistas, y una gran cantidad de churros para los asistentes.

La Fiesta de la Carbonada

Espectáculos para toda la familia tendrán lugar en la localidad de Espartillar, el sábado 31 de enero, mientras disfrutan de una rica carbonada, comida tradicional de este pequeño y hermoso pueblo.

La 25° edición se organizará en Plaza Centenario a partir de las 20 horas y contará con música en vivo: La Nueva Luna, Tupá y Fer Pereyra son algunos de los artistas invitados.