Tiramisú fit irresistible: cómo hacer el emblemático postre en su versión saludable y en muy pocos pasos

Sin perder su esencia y su sabor original, esta versión es ideal para quienes busquen una opción más liviana pero igual de deliciosa.

Tiramisú fit Foto: Freepik

El tiramisú es un increíble postre italiano que traspasó fronteras y se convirtió en una de las delicias dulces más famosas a nivel mundial. Esta torta se caracteriza por su humedad y por su sabor irresistible a café, y además, porque prepararla de forma casera es muy simple. Pero ahora, también se puede hacer en su versión fit, sin perder ni un poco de su delicia original, ideal para quienes busquen una opción más liviana y saludable.

La receta fue compartida a través de Instagram por la nutricionista e influencer Sofi Pittaluga (@___sofitness) y muestra el paso a paso para hacer el emblemático postre en su versión saludable: ‘’Amo el tradicional, nunca me lo prohibiría, pero para tener en mi día a día una opción de más calidad nutricional, me parece una hermosa opción’’, admite Sofia.

Receta de tiramisu fit fácil y con muy pocos ingredientes

Paso a paso como hacer tiramisú fit. Video Instagram @___sofitness

Ingredientes

2 huevos

150g de harina de avena

Esencia de vainilla y stevia a gusto

300 g de yogur griego

200 g de queso blanco

50 g de queso mascarpone (opcional)

2 scoops de proteína de vainilla (se puede reemplazar por leche en polvo).

Se puede hacer en su versión fit, sin perder ni un poco de su delicia original Foto: Unsplash

Paso a paso

Mezclar los 2 huevos con 150gr de harina de avena. Agregar esencia de vainilla y stevia a gusto. Llevar a horno por 10 min. Batir bien el yogur griego con el queso blanco descremado y los scoops de proteína. Cortar la masa y mojar por arriba con café. Agregar la crema y repetir para 3 capas más. Espolvorear con cacao amargo en polvo. Llevar mínimo una noche a la heladera y ya está listo para disfrutar.

En muy pocos pasos tendrás un tiramisú en su versión saludable, sin perder su esencia original, ya sea para después de comer como postre, en el desayuno o en la merienda. Cabe resaltar que, gracias a sus ingredientes se convierte una opción ideal para antes de entrenar.