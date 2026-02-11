Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 11 de febrero de 2026, 18:50
Tortas fritas, comida. Foto: Freepik
La torta frita es un bocado típico de la gastronomía de Hispanoamérica que usualmente se preparan de forma redondeada y achatada. Si bien es una delicia, muchos le escapan por su alto contenido en grasa, harina y azúcar, por eso para quienes buscan opciones saludables acá te presentamos una receta ideal.

Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional ya que no tiene grasa ni harina.

Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, ó árabe que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptada por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.

Ingredientes para hacer torta fritas sin grasa ni harina

  • 2 tazas de avena procesada o harina de avena.
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • ½ taza de leche o bebida vegetal.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 cucharadita de miel o edulcorante (opcional, si se prefieren dulces).
  • Aceite en spray o unas gotas de aceite para dorar (opcional, si se cocinan en sartén).

La receta paso a paso

  1. Procesar la avena hasta obtener una textura similar a la harina.
  2. En un bowl, mezclar la avena, los huevos, el polvo de hornear y la sal hasta integrar bien los ingredientes.
  3. Agregar la leche de a poco y amasar hasta formar una masa homogénea.
  4. Estirar la masa sobre una superficie limpia y cortar círculos o triángulos del tamaño deseado.
  5. Cocinar en horno precalentado a 180°C por 15 minutos, o hasta que estén doradas y crocantes. También pueden hacerse en sartén antiadherente con unas gotas de aceite para lograr una textura más tradicional.
  6. Servir calientes y acompañar con mate, café o una infusión.