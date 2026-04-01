Los huevos más ricos para hacer en familia. Foto: Generada con Gemini IA

Si estás pensando en hacer una linda actividad con niños en Semana Santa, y jugar con chocolate y toppings más saludables, las siguientes ideas de huevo de Pascua son la mejor opción.

A la hora de pensar en Pascua, se debe pensar también en la mesa dulce y qué mejor si hacemos postres con opciones donde el yogur griego esté incluido o deliciosos trozos frutas, según tu gusto y preferencia. El chocolate tiene múltiples combinaciones. En esta oportunidad, se recomienda utilizar frutillas, aunque también puede ser durazno, algunas almendras tostadas o los toppings que tengas en casa.

Esta receta, pensada para presentar en mitades rellenos con cremas, tiene dos variables: una con fruta y la otra con galletas de chocolate. De todos modos, podés recurrir a tu creatividad e ingenio para pensar otros tipos de relleno.

Vamos a necesitar algunos elementos esenciales:

Moldes (es preferible que sean lo más grande posible)

Chocolate cobertura

Pincel

Manga y picos (opcional)

Espátula

Recipientes para preparar las cremas.

Lo cierto es que la idea es divertirse, y hacer algo rico y fácil con esta receta sencilla y muy práctica.

Los huevos de Pascua pueden ser el postre compartido para hacer una sobremesa dulce, acompañándolo de un café o una chocolatada (si es para los más pequeños).

Si sos fanática/o de la chocotorta, podés probar y cambiar unas de las mitades y añadirle crema a la mezcla con dulce de leche.

Una receta simple para hacer con los "peques". Foto: Imagen creada con Gemini IA

Tips clave sobre la crema y el chocolate

A la hora de preparar los rellenos es importante tener en cuenta que se deben hacer con dos horas de antelación para que la crema quede más estable y el frío sea parejo. También es recomendable elegir una crema de leche que tenga el mayor tener graso, ya que al batirla se va a montar mejor para la receta.

Respecto al chocolate, para que tenga brillo, textura y sea crocante hay que templarlo. Si bien requiere de una técnica más avanzada, en esta ocasión lo haremos de manera más práctica porque utilizaremos el chocolate de baño de repostería. De esta forma, no vamos a correr el riesgo que se queme o que los huevos de Pascua salgan fallidos. Suele ser un chocolate más económico, además de que es usado para bañar alfajores o frutas.

Ingredientes para hacer huevos de Pascua con niños

Una receta sencilla y práctica que vas a usar cada Semana Santa.

100 gramos de chocolate

150 gramos de crema de leche

150 gramos de yogur griego

100 gramos de frutillas

100 gramos de galletitas de chocolate

Una receta súper simple para hacer con los chicos. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a paso: cómo armar Huevos de Pascua en familia

La receta para hacer con los más pequeños de la casa.

Tomar y pesar todos los ingredientes. Preparar las frutillas (o la fruta elegida), quitarles el cabo y luego cortarlas en cuartos. Reservarlas. En un bowl, batir la crema de leche por tres minutos. Luego, agregarle el yogur griego o queso crema. Saborizamos con un poco de esencia de vainilla y azúcar. Reservamos en la heladera. Tomamos otro recipiente para derretir el chocolate. Si lo hacemos con el microondas, revisamos meticulosamente cada 20 segundos. La otra opción es hacerlo a baño María. Tomamos los moldes y vertemos el chocolate cubriendo toda la superficie del molde. Nos podemos ayudar con un pincel. Una vez que quede todo cubierto, los volteamos para que escurra el excedente de chocolate. Tip: lo mejor es dejar preparada una placa recubierta de papel film para reutilizar el chocolate sobrante. Dejamos que se seque el chocolate y nos preparamos para hacer los rellenos. Tomamos cada mitad, decoramos con los toppings y dejamos en el congelador por dos horas.

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