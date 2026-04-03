Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
viernes, 3 de abril de 2026, 21:37
Prepará tus Huevos de Pascua con los rellenos más ricos y fáciles de hacer en casa.
Prepará tus Huevos de Pascua con los rellenos más ricos y fáciles de hacer en casa. Foto: Generada con Gemini IA

Los Huevos de Pascua son la tentación de más de uno, su principal ingrediente, el chocolate, resulta irresistible para cualquier persona que adora lo dulce. En esta ocasión, iremos por una versión rellena como si fueran postres. Pro eso no es todo, conocerás en detalle tres propuestas distintas para rellenarlos: chocotorta, tiramisú y crema de frutilla con merengues.

Si sos de los que adoran probar recetas y combinaciones, con unos toppings le podés sumar un extra de sabor. Entre las opciones disponibles están:

  • Trozos de galletas
  • Frutos secos
  • Confites
  • Lentejas de chocolate
  • Trozos de fruta

Hoy te enseñaremos cómo hacer estos rellenos y será simple, rico y dejarás a todos sorprendidos.

Ingredientes para el relleno con frutillas

  • 200 gramos de queso crema
  • 100 gramos de frutillas
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 50 gramos de merengues

Paso a paso para preparar la crema con frutilla

  1. Lavamos las frutillas y las cortamos en cuartos. Reservamos.
  2. En un bowl, colocamos el queso crema, un poco de esencia de vainilla y los merengues apenas picados.
  3. Agregamos las frutillas y llevamos la crema a la heladera. Luego toca rellenar los huevos y, por último, decorar con alguna frutilla.
Una receta simple con una combinación infalible: crema y frutillas. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Ahora bien, si la mayoría de tus comensales son adultos, la opción del tiramisú tiene el éxito asegurado.

Ingredientes para hacer la crema tiramisú

  • 100 gramos de crema de leche
  • 100 gramos de queso crema
  • 50 gramos de azúcar impalpable
  • 3 vainillas por huevo
  • 1 taza de café

Paso a paso para armar la crema tiramisú

  1. Dentro de un recipiente colocamos las cremas y el azúcar.
  2. Batimos unos minutos a velocidad media, durante cinco minutos.
  3. En la pieza de chocolate colocamos una base de crema y luego la vainilla humedecida.
  4. Completamos con un poco de crema y decoramos con cacao.
Chocotorta. Foto INSTAGRAM @marubotanadulceysalado
¿Sos amante de la chocotorta? Ahora podés llevarla a tus huevos de Pascua.

Ingredientes para hacer la crema de chocotorta

  • 100 gramos de dulce de leche repostero
  • 100 gramos de queso crema
  • 50 gramos de crema de leche
  • Galletitas de chocolate (para el relleno y decoración por huevo unas 5 unidades)

Paso a paso para hacer la crema de chocotorta

  1. Preparar las cremas y el dulce de leche dentro de un recipiente.
  2. Armamos la base de crema y luego colocamos las galletas. Cubrimos nuevamente con el resto de la crema y decoramos con trozos de galletas.

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