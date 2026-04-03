Huevos de Pascua rellenos en casa: las 3 opciones más fáciles para hacerlos en Semana Santa
Para los que adoran los postres, es el momento de hacer tus propios huevos de Pascua sin salir de casa. Rellenos con ideas simples, fáciles y súper deliciosas.
Los Huevos de Pascua son la tentación de más de uno, su principal ingrediente, el chocolate, resulta irresistible para cualquier persona que adora lo dulce. En esta ocasión, iremos por una versión rellena como si fueran postres. Pro eso no es todo, conocerás en detalle tres propuestas distintas para rellenarlos: chocotorta, tiramisú y crema de frutilla con merengues.
Si sos de los que adoran probar recetas y combinaciones, con unos toppings le podés sumar un extra de sabor. Entre las opciones disponibles están:
- Trozos de galletas
- Frutos secos
- Confites
- Lentejas de chocolate
- Trozos de fruta
Hoy te enseñaremos cómo hacer estos rellenos y será simple, rico y dejarás a todos sorprendidos.
Ingredientes para el relleno con frutillas
- 200 gramos de queso crema
- 100 gramos de frutillas
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 50 gramos de merengues
Paso a paso para preparar la crema con frutilla
- Lavamos las frutillas y las cortamos en cuartos. Reservamos.
- En un bowl, colocamos el queso crema, un poco de esencia de vainilla y los merengues apenas picados.
- Agregamos las frutillas y llevamos la crema a la heladera. Luego toca rellenar los huevos y, por último, decorar con alguna frutilla.
Ahora bien, si la mayoría de tus comensales son adultos, la opción del tiramisú tiene el éxito asegurado.
Ingredientes para hacer la crema tiramisú
- 100 gramos de crema de leche
- 100 gramos de queso crema
- 50 gramos de azúcar impalpable
- 3 vainillas por huevo
- 1 taza de café
Paso a paso para armar la crema tiramisú
- Dentro de un recipiente colocamos las cremas y el azúcar.
- Batimos unos minutos a velocidad media, durante cinco minutos.
- En la pieza de chocolate colocamos una base de crema y luego la vainilla humedecida.
- Completamos con un poco de crema y decoramos con cacao.
Ingredientes para hacer la crema de chocotorta
- 100 gramos de dulce de leche repostero
- 100 gramos de queso crema
- 50 gramos de crema de leche
- Galletitas de chocolate (para el relleno y decoración por huevo unas 5 unidades)
Paso a paso para hacer la crema de chocotorta
- Preparar las cremas y el dulce de leche dentro de un recipiente.
- Armamos la base de crema y luego colocamos las galletas. Cubrimos nuevamente con el resto de la crema y decoramos con trozos de galletas.
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