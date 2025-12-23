Pionono salado: la receta fácil y rendidora que no puede faltar en la mesa de Navidad

Se trata de un plato tradicional, práctico y rendidor. El paso a paso para este infaltable de las fiestas de fin de año.

Pionono salado Foto: Pinterest.

En la mesa navideña, conviven platos tradicionales, preparaciones prácticas y sabores explosivos. Uno de los infaltables es, sin dudas, el pionono salado, que se mantiene como el top 1 de las comidas que nunca fallan. Versátil, fresco y fácil de preparar, es una opción ideal para quienes buscan un plato sabroso que pueda hacerse con anticipación y adaptarse a distintos gustos.

Durante las fiestas, el pionono se transforma en un aliado perfecto, ya que funciona como entrada, acompañamiento e incluso como plato principal. Su combinación de una base suave, con un relleno salado y variado lo convierte en una receta equilibrada. Además, su presentación arrollada le da un toque festivo y colorido a la mesa, y permite jugar con distintos ingredientes sin complicaciones. Una receta simple, económica y rendidora, pensada para compartir en familia.

Pionono salado Foto: Pinterest.

Paso a paso, cómo hacer la receta clásica de pionono salado

Ingredientes

1 pionono

200 g de jamón cocido

200 g de queso (cremoso, port salut o en fetas)

3 cucharadas de mayonesa

3 cucharadas de queso crema

1 zanahoria rallada

Hojas de lechuga

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Desenrollar el pionono sobre una superficie limpia y cubrirlo con una mezcla de mayonesa y queso crema, distribuyendo de manera pareja. Colocar una capa de hojas de lechuga, luego el jamón y el queso.

Agregar la zanahoria rallada y los ingredientes opcionales si se desea y luego condimentar suavemente con sal y pimienta. Una vez colocados todos los ingredientes, enrollar con cuidado, presionando levemente para que quede firme, envolver en film y llevar a la heladera al menos una hora antes de servir.

Pionono. Foto: Instagram @gimecocina

Al momento de servir, cortar el pionono en rodajas de dos centímetros y acomodarlas en una fuente. Se puede decorar con hojas verdes, tomates cherry o un hilo de mayonesa para darle un toque más festivo.