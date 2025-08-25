Una receta saludable: cómo hacer los mejores muffins con frutas frescas y sin utilizar harina

Se trata de una preparación rápida y fácil de ejecutar. Es perfecta para desayunos, meriendas o snacks nutritivos.

Muffins de frutas Foto: Pinterest

Cocinar en casa algo dulce para el desayuno o la merienda puede ser muy divertido, mucho más barato y hasta nutritivo que consumir algún producto de panadería. Hay ciertas recetas que pasan de generación en generación y que promueven una gastronomía saludable, fácil y rica.

Una de las preparaciones más ricas para aprender a cocinar es la de los muffins de frutas saludables sin harinas, ya que se trata de un snack ideal por su practicidad, su nutrición balanceada y su sabor.

Muffins de frutas Foto: Pinterest

A continuación, te contamos cuáles son los ingredientes necesarios y el modo de preparación de los muffins.

Paso a paso: la receta infalible de los mejores muffins de frutas

Ingredientes

2 bananas maduras

2 tazas de avena

1/2 taza de yogurt natural

1 huevo

1 cucharada de polvo de hornear

1/2 taza de frutas frescas (podés usar arándanos, manzana picada, frutillas, etc.)

1 cucharada de esencia de vainilla

Canela a gusto

Paso a paso para preparar muffins frutales

Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde para muffins con papel o aceite.

Triturar las bananas hasta obtener un puré y luego mezclar el puré con el huevo, el yogurt y la esencia de vainilla. Incorporar la avena, el polvo de hornear y la canela hasta formar una masa homogénea.

Luego de preparar la mezcla, agregar las frutas picadas con cuidado. Verter la mezcla en los moldes, llenándolos hasta 3/4 de su capacidad.

Muffins de frutas Foto: Pinterest

Hornear entre 20 y 25 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir y disfrutar como desayuno, merienda o snack saludable.

Esta receta es ideal para desayunos o meriendas, aportando energía y nutrientes de forma natural, utilizando frutas frescas y avena hace que la preparación sea rica en fibra, vitaminas y antioxidantes.

La combinación de bananas y avena aporta textura y dulzor natural, reduciendo la necesidad de azúcar refinada. Por eso, son una excelente alternativa para personas con intolerancia al gluten o quienes evitan las harinas refinadas.