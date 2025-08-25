Una receta saludable: cómo hacer los mejores muffins con frutas frescas y sin utilizar harina
Cocinar en casa algo dulce para el desayuno o la merienda puede ser muy divertido, mucho más barato y hasta nutritivo que consumir algún producto de panadería. Hay ciertas recetas que pasan de generación en generación y que promueven una gastronomía saludable, fácil y rica.
Una de las preparaciones más ricas para aprender a cocinar es la de los muffins de frutas saludables sin harinas, ya que se trata de un snack ideal por su practicidad, su nutrición balanceada y su sabor.
A continuación, te contamos cuáles son los ingredientes necesarios y el modo de preparación de los muffins.
Paso a paso: la receta infalible de los mejores muffins de frutas
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 tazas de avena
- 1/2 taza de yogurt natural
- 1 huevo
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1/2 taza de frutas frescas (podés usar arándanos, manzana picada, frutillas, etc.)
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- Canela a gusto
Paso a paso para preparar muffins frutales
Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde para muffins con papel o aceite.
También podría interesarte
Triturar las bananas hasta obtener un puré y luego mezclar el puré con el huevo, el yogurt y la esencia de vainilla. Incorporar la avena, el polvo de hornear y la canela hasta formar una masa homogénea.
Luego de preparar la mezcla, agregar las frutas picadas con cuidado. Verter la mezcla en los moldes, llenándolos hasta 3/4 de su capacidad.
Hornear entre 20 y 25 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir y disfrutar como desayuno, merienda o snack saludable.
Esta receta es ideal para desayunos o meriendas, aportando energía y nutrientes de forma natural, utilizando frutas frescas y avena hace que la preparación sea rica en fibra, vitaminas y antioxidantes.
La combinación de bananas y avena aporta textura y dulzor natural, reduciendo la necesidad de azúcar refinada. Por eso, son una excelente alternativa para personas con intolerancia al gluten o quienes evitan las harinas refinadas.