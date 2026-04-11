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Por Canal 26
sábado, 11 de abril de 2026, 22:54
Paso a paso: cómo hacer arroz turco.
Paso a paso: cómo hacer arroz turco. Foto: Gemini IA

En Turquía, el arroz no es simplemente una acompañamiento: se trata de una declaración identitaria. También conocido como Pilav, el arroz turco ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su aspecto brillante y ligeramente mantecoso.

Su historia se remonta a siglos atrás, cuando el refinamiento culinario del Imperio Otomano convirtió al arroz turco en un símbolo de hospitalidad y estatus. Los cronistas de palacio describían largas mesas donde el arroz se servía con carnes, frutos secos o especias traídas de rutas comerciales que cruzaban Asia y el Mediterráneo.

Paso a paso: cómo hacer arroz turco. Foto: Gemini IA

El llamado Pilav no nació solamente como una forma de calmar la hambruna, sino como una manera de unir a la familia en la mesa para disfrutar de un plato lleno de aroma y color, digno de repetir plato y disfrutar una y otra vez. ¿Lo mejor? Es muy fácil de hacer.

Arroz turco: el paso a paso para una comida llena de historia

  • 2 tazas de arroz tipo grano largo o tipo basmati
  • 3 tazas de caldo de pollo o vegetal (bien caliente)
  • 2 cucharadas de manteca o mantequilla
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 puñado pequeño de fideos tipo cabello de ángel (opcional, muy tradicional)
  • Sal a gusto

Preparación

  1. Lavar el arroz varias veces hasta que el agua salga casi transparente. Esto elimina el exceso de almidón y garantiza la textura suelta característica del pilav.
  2. En una olla, calentar la mantequilla junto con el aceite de oliva. Si se usan fideos, dorados primero hasta que tomen un color ámbar: este paso aporta el aroma tostado típico de la cocina turca.
  3. Agregar el arroz escurrido y saltear durante unos minutos, removiendo suavemente. El grano debe volverse ligeramente translúcido. Incorporar el caldo caliente, ajustar la sal y llevar a ebullición.
  4. Bajar el fuego al mínimo, tapar la olla y cocinar entre 12 y 15 minutos, hasta que el líquido se absorba por completo. Luego, apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos sin destapar. Este paso es esencial: aquí el arroz termina de “abrirse” y tomar su textura perfecta.