Paso a paso: cómo hacer arroz turco. Foto: Gemini IA

En Turquía, el arroz no es simplemente una acompañamiento: se trata de una declaración identitaria. También conocido como Pilav, el arroz turco ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su aspecto brillante y ligeramente mantecoso.

Su historia se remonta a siglos atrás, cuando el refinamiento culinario del Imperio Otomano convirtió al arroz turco en un símbolo de hospitalidad y estatus. Los cronistas de palacio describían largas mesas donde el arroz se servía con carnes, frutos secos o especias traídas de rutas comerciales que cruzaban Asia y el Mediterráneo.

Paso a paso: cómo hacer arroz turco. Foto: Gemini IA

El llamado Pilav no nació solamente como una forma de calmar la hambruna, sino como una manera de unir a la familia en la mesa para disfrutar de un plato lleno de aroma y color, digno de repetir plato y disfrutar una y otra vez. ¿Lo mejor? Es muy fácil de hacer.

Arroz turco: el paso a paso para una comida llena de historia

2 tazas de arroz tipo grano largo o tipo basmati

3 tazas de caldo de pollo o vegetal (bien caliente)

2 cucharadas de manteca o mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

1 puñado pequeño de fideos tipo cabello de ángel (opcional, muy tradicional)

Sal a gusto

Preparación