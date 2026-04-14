Bodegón Barcelona Asturias. Foto: Instagram/barcelonaasturias

Para los fanáticos de los bodegones que supieron mantener su esencia a lo largo del tiempo, hay un lugar en Buenos Aires que se volvió un verdadero favorito. Con porciones abundantes y comida de sabor bien casero, Barcelona Asturias se consolidó como una parada obligatoria para los comensales. Un restaurante que conserva el espíritu de los bodegones de antes y conquista a todos los que lo visitan.

Ubicado en Av. Córdoba 5899, en el barrio de Colegiales, este rincón gastronómico suele estar siempre lleno, algo que se explica fácilmente una vez que probás su propuesta: platos generosos, precios accesibles y recetas bien tradicionales.

Bodegón Barcelona Asturias. Foto: Instagram/barcelonaasturias

Qué comer en Barcelona Asturias

La carta combina opciones clásicas con sabores intensos, ideales para compartir o para ir con mucha hambre. Entre los destacados, se encuentran:

Bife de chorizo con guarnición

Pastel de papas

Costillita de cerdo a la riojana

Pollo al verdeo con guarnición

Mollejas al verdeo con guarnición

Milanesa de ternera a la suiza con guarnición

Suprema de pollo con guarnición

Todo tipo de pastas caseras

Sándwiches XXL

Bodegón Barcelona Asturias. Foto: Instagram/barcelonaasturias

Sin dudas, la gran estrella es la carne al horno con papas: tierna, jugosa y con ese punto justo que hace que prácticamente se deshaga sola. Un plato potente, perfecto para quienes buscan una experiencia bien contundente.

El broche de oro: un clásico infaltable

Como todo buen bodegón, el cierre no puede ser otro que un postre tradicional. El flan mixto, en versión XXL y bien casero, es el final ideal para una comida que apuesta a lo simple, pero bien hecho.

Bodegón Barcelona Asturias. Foto: Instagram/barcelonaasturias

“¡Lugar de 10! Comida deliciosa, abundante y a muy buen precio”, “El lugar es muy cómodo, los baños estaban limpios y renovados. Recomendable!”, “Hermoso y acogedor lugar. Con gran lugar para ir de a grupos”, son algunos de los comentarios en Google Maps.

Cómo llegar a Barcelona Asturias

Para llegar a Barcelona Asturias, un bodegón muy popular en el barrio de Colegiales, tenés varias opciones según desde dónde salgas:

En transporte público:

Tren: podés tomar la línea Mitre (ramal Tigre) y bajar en la estación Estación Colegiales. Desde ahí son unas pocas cuadras caminando.

Subte + colectivo: subte línea D hasta Estación Olleros. Luego combinás con algún colectivo que te acerque (por ejemplo, 42, 63, 151).

En colectivo:

42

63

151

168

En auto:

Tratá de ir con tiempo para estacionar

O usar apps de estacionamiento/garaje cercano

Es un lugar que siempre está lleno, sobre todo fines de semana, así que andá temprano o intentá ir en horarios menos pico. Barcelona Asturias abre de lunes a domingo de 8:00 am a 1:00 am.