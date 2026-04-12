Menú semanal con recetas saludables: qué cocinar del lunes 13 al domingo 19 de abril, día por día
Organizar las comidas de la semana puede ser mucho más simple con un menú práctico y equilibrado: opciones fáciles, nutritivas y con ingredientes accesibles para resolver qué cocinar cada día sin caer en la rutina.
Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.
Menú semanal del lunes 13 al domingo 19 de abril
Lunes 13: Tarta de espinaca, ricota y nuez moscada
Una opción liviana y nutritiva, ideal para arrancar la semana. La combinación de espinaca y ricota suma cremosidad con un toque especiado.
Martes 14: Carne al horno con ensalada de rucula y tomates cherry
Un plato simple y equilibrado, con proteína al horno y una ensalada fresca que aporta color y sabor. Perfecto para una comida completa sin complicaciones.
Miércoles 15: Ensalada de arroz, atún, tomate y arvejas
Práctica y rendidora, esta ensalada combina ingredientes frescos con proteína. Ideal para días con poco tiempo.
Jueves 16: Sándwich de pollo, tomate, huevo y cebollas caramelizadas
Una propuesta sabrosa y contundente, donde el dulzor de la cebolla realza el resto de los ingredientes. Perfecto para una comida rápida pero completa.
Viernes 17: Milanesa de carne o cerdo con ensalada completa
Un clásico que nunca falla, acompañado por una ensalada variada que equilibra el plato. Ideal para cerrar la semana con algo rico y familiar.
Sábado 18: Pastel mixto de papa y calabaza relleno con carne picada
Un plato casero y reconfortante, con un relleno sabroso y una cubierta suave. Perfecto para compartir en familia.
Domingo 19: Salteado de fideos con verduras y tiritas de carne
Rápido, colorido y lleno de sabor, combina texturas y nutrientes en un solo plato. Ideal para cerrar la semana con algo simple y rico.
Receta para hacer tarta de espinaca, ricota y nuez moscada
Ingredientes
- 300 g espinaca
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1/2 morrón rojo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 250 g de ricota
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta
- 1 pizca nuez moscada
- 1/2 cucharadita ají molido
- 4 huevos
- Masa para tarta
- 100 g de queso
Paso a Paso
- Saltear cebolla, ajo y morrón con un poco de aceite de oliva hasta transparentar.
- Cocinar la espinaca al vapor, cortar en cubos de 1, 5cm y agregar al salteado.
- Añadir la ricota, sal, pimienta, nuez moscada y ají molido. Mezclar bien.
- Volcar la mezcla en un bol, dejar enfriar y sumar los huevos.
- Forrar un molde aceitado con la masa y rellenar con la mezcla.
- Cubrí con lonjas de queso port salut.
- Hornear a 220°C por 20 minutos en horno eléctrico.
- Dejar reposar 10 minutos antes de cortar.
Cómo armar un plato completo y nutritivo
La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:
- ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
- ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
- ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
- Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.