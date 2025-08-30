Cómo hacer pierogi: la receta polaca de empanaditas suaves y jugosas que conquista al mundo

Son un clásico de la cocina polaca, con rellenos que van desde papas y queso hasta frutas o carnes. Con masa tierna y sabor casero, esta receta te enseña a prepararlos paso a paso para disfrutar en cualquier ocasión.

Las delicias de la receta de los pierogi. Foto: X/@homevsfastfood

Los pierogi son unas empanaditas típicas de Polonia que han logrado cruzar fronteras gracias a su sabor casero, su textura inconfundible y su versatilidad. Se pueden preparar dulces o salados, con rellenos de papas, queso, carne, frutas o vegetales.

Sin importar la versión, todos comparten una característica que los hace irresistibles: son suaves por fuera, jugosos por dentro y llenos de sabor en cada bocado.

Dulces, saladas, con papas, queso, carne o incluso frutas, las diferentes formas de preparar los pierogi. Foto: X/@NourishandHeal

Tradicionalmente servidos en fiestas, reuniones familiares y celebraciones, los pierogi son un verdadero símbolo de la cocina polaca. Su origen se remonta a siglos atrás, cuando surgieron como una manera simple pero sabrosa de aprovechar ingredientes locales. Hoy en día, se preparan en todo el mundo, y son ideales para sorprender en una comida especial o simplemente disfrutar de una receta reconfortante.

Cómo hacer pierogi con relleno clásico de papas y queso

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina común

1 huevo

250 ml de agua tibia

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite

Para el relleno:

500 g de papas

200 g de queso fresco cremoso

1 cebolla pequeña

2 cucharadas de manteca

Sal y pimienta a gusto

La receta de los pierogi, un clásico polaco. Foto: X/@Arrogance_0024

Cómo hacer los pierogi