Cómo hacer pierogi: la receta polaca de empanaditas suaves y jugosas que conquista al mundo

Son un clásico de la cocina polaca, con rellenos que van desde papas y queso hasta frutas o carnes. Con masa tierna y sabor casero, esta receta te enseña a prepararlos paso a paso para disfrutar en cualquier ocasión.
sábado, 30 de agosto de 2025, 21:00
Las delicias de la receta de los pierogi.
Las delicias de la receta de los pierogi. Foto: X/@homevsfastfood

Los pierogi son unas empanaditas típicas de Polonia que han logrado cruzar fronteras gracias a su sabor casero, su textura inconfundible y su versatilidad. Se pueden preparar dulces o salados, con rellenos de papas, queso, carne, frutas o vegetales.

Sin importar la versión, todos comparten una característica que los hace irresistibles: son suaves por fuera, jugosos por dentro y llenos de sabor en cada bocado.

Dulces, saladas, con papas, queso, carne o incluso frutas, las diferentes formas de preparar los pierogi. Foto: X/@NourishandHeal

Tradicionalmente servidos en fiestas, reuniones familiares y celebraciones, los pierogi son un verdadero símbolo de la cocina polaca. Su origen se remonta a siglos atrás, cuando surgieron como una manera simple pero sabrosa de aprovechar ingredientes locales. Hoy en día, se preparan en todo el mundo, y son ideales para sorprender en una comida especial o simplemente disfrutar de una receta reconfortante.

Cómo hacer pierogi con relleno clásico de papas y queso

Ingredientes

Para la masa:

  • 500 g de harina común
  • 1 huevo
  • 250 ml de agua tibia
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de aceite

Para el relleno:

  • 500 g de papas
  • 200 g de queso fresco cremoso
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 cucharadas de manteca
  • Sal y pimienta a gusto
La receta de los pierogi, un clásico polaco. Foto: X/@Arrogance_0024

Cómo hacer los pierogi

  1. Masa: En un bol grande, colocar la harina, la sal, el huevo y el aceite. Agregar el agua tibia de a poco mientras se amasa hasta lograr una masa suave y elástica. Amasar unos 10 minutos y dejarla reposar cubierta por 30 minutos.
  2. Relleno: Hervir las papas peladas hasta que estén bien tiernas. Hacer un puré sin grumos. Dorar la cebolla picada en manteca y mezclarla con el puré y el queso. Salpimentar a gusto.
  3. Armado: Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta que esté fina. Cortar círculos de 8-10 cm, colocar una cucharadita de relleno en el centro, doblar y sellar los bordes con los dedos o un tenedor.
  4. Cocción: Hervir los pierogi en abundante agua con sal. Cuando suban a la superficie, cocinarlos 2 minutos más. Se puede servirlos así o saltearlos en manteca para darles un toque crujiente.