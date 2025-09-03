Licuar cáscara de banana con vinagre: el hack viral que se convierte en un indispensable para el hogar

Aunque parezca una combinación rara, tiene varios usos inesperados. Cómo hacerlo y para qué sirve.

Licuadora Foto: Freepik

En el hogar, cada vez más son los tips que mezclan la seguridad, la limpieza y los cuidados naturales. Por este motivo, los trucos caseros se han vuelto tendencia, ya que apuestan por soluciones sustentables y económicas. Uno de los que está ganando popularidad en redes y blogs especializados es el de licuar cáscara de banana con vinagre.

Aunque a primera vista puede parecer una combinación extraña, lo cierto es que esta curiosa mezcla tiene varios usos prácticos que van desde el cuidado de plantas hasta la limpieza del hogar. Pero, ¿para qué sirve realmente y cómo se prepara?

Cáscara de banana Foto: Freepik

Aunque no lo creas, mezclar y licuar la cáscara de banana con el vinagre, tiene múltiples usos que pueden ayudar a mantener el hogar siempre limpio e incluso funcionar como un fertilizante natural para las plantas. Algunos de sus usos, son los siguientes:

Repelente de plagas

El vinagre, por su acidez, ayuda a mantener alejados insectos como pulgones, mosquitos y hormigas. Al aplicarlo diluido en esta mezcla, protege sin dañar la planta.

Limpiador multiuso ecológico

Gracias a las propiedades desinfectantes del vinagre y la acción desodorizante de la banana, esta mezcla también puede funcionar como un limpiador casero para superficies. Es especialmente útil en cocinas y baños, dejando un aroma suave y eliminando residuos grasos.

Vinagre. Foto: Freepik.

Desodorizante natural para compost o basura

Vertido sobre compost o tachos de basura, ayuda a neutralizar malos olores de forma natural, sin necesidad de productos químicos.

Paso a paso, cómo hacer la mezcla de la cáscara de banana y vinagre ideal para el hogar

Ingredientes:

1 o 2 cáscaras de banana (preferentemente maduras)

1 taza de vinagre blanco (aproximadamente 250 ml)

1 taza de agua (opcional, para diluir)

Frasco con tapa o botella

Licuadora

Instrucciones:

Cortar las cáscaras de banana en trozos pequeños para facilitar el licuado. Colocarlas en una licuadora, junto con 1 taza de vinagre blanco. Si querés, también podés agregar 1 taza de agua para una mezcla más líquida o menos concentrada.

Licuar durante 1 o 2 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea. Verter en un frasco o botella limpia. Guardar en la heladera si se va a usar durante varios días.

Banana. Foto Unsplash

Una mezcla que debe usarse con cuidado

Aunque es muy útil, esta mezcla debe manipularse con cuidado e incluso hay algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para antes de utilizarla:

No aplicar en exceso sobre plantas sensibles al vinagre (como helechos o begonias).

Probar primero en una pequeña área antes de usar como limpiador, especialmente sobre madera o mármol.

Evitar contacto con ojos o mucosas, ya que el vinagre puede irritar.

Licuar cáscara de banana y vinagre no solo es una forma de aprovechar residuos orgánicos, sino que puede convertirse en un aliado para tu hogar y jardín. Económico, ecológico y multifuncional, este truco casero gana cada vez más terreno entre quienes buscan una vida más natural y sustentable, sin gastar de más.