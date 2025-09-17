Receta rápida, fácil y con pocos ingredientes para recrear la golosina más tradicional y de sabor inconfundible

El paso a paso es sencillo y es ideal para llevar a una juntada familiar o con amigos.

Tita de chocolate. Foto: Freepik

Las galletitas Tita se convirtieron en un clásico de los kioscos desde su lanzamiento hace más de 40 años. Con su inconfundible combinación de chocolate y relleno sabor limón, siguen siendo una de las golosinas más elegidas por el público.

En este sentido, hay una receta casera que permite recrear esta golosina. Es sencilla de preparar y perfecta para disfrutar en la merienda o como postre.

Receta para la Tita casera argentina

Ingredientes

Para la masa (galletitas):

200 g de harina 0000

80 g de azúcar impalpable (glas)

100 g de manteca (a temperatura ambiente)

1 huevo

1 cdita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón (opcional, le da el toque fresco típico)

Para el relleno:

150 g de azúcar impalpable

Jugo de medio limón

1 clara de huevo (batida apenas)

Para la cobertura:

300 g de chocolate semiamargo o con leche (según tu gusto)

1 cda de manteca o aceite neutro (para que quede más fluido)

Tita de chocolate. Foto: Freepik

Paso a paso para realizar la Tita

Masa de galletitas:

Batir la manteca con el azúcar hasta que quede cremosa. Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Incorporar la harina tamizada y formar una masa suave. Envolver en papel film y llevar 30 minutos a la heladera.

Estirado y horneado:

Estirar la masa con unos 3 mm de espesor. Cortar en cuadrados (del tamaño de la Tita original, aprox. 5x5 cm). Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca. Hornear a 170 °C por 8 o 10 minutos, hasta que apenas se doren. Dejar enfriar completamente.

Para el relleno:

Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón y la clara hasta lograr un glasé firme y que sirva para untar. Colocar un poco de relleno entre dos galletitas y presionar suavemente. Dejar reposar 30 minutos para que el glasé endurezca.

Baño de chocolate: