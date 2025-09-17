Receta rápida, fácil y con pocos ingredientes para recrear la golosina más tradicional y de sabor inconfundible

El paso a paso es sencillo y es ideal para llevar a una juntada familiar o con amigos.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 17 de septiembre de 2025, 23:15
Tita de chocolate.
Tita de chocolate. Foto: Freepik

Las galletitas Tita se convirtieron en un clásico de los kioscos desde su lanzamiento hace más de 40 años. Con su inconfundible combinación de chocolate y relleno sabor limón, siguen siendo una de las golosinas más elegidas por el público.

En este sentido, hay una receta casera que permite recrear esta golosina. Es sencilla de preparar y perfecta para disfrutar en la merienda o como postre.

Receta para la Tita casera argentina

Ingredientes

Para la masa (galletitas):

  • 200 g de harina 0000
  • 80 g de azúcar impalpable (glas)
  • 100 g de manteca (a temperatura ambiente)
  • 1 huevo
  • 1 cdita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón (opcional, le da el toque fresco típico)

Para el relleno:

También podría interesarte

Una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires: cuánto sale el ojo de bife en La Cabrera, en septiembre de 2025

Una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires: cuánto sale el ojo de bife en La Cabrera, en septiembre de 2025

Gastro Japo Food Week en Buenos Aires: cuándo es y cuál es la bebida japonesa destacada

Gastro Japo Food Week en Buenos Aires: cuándo es y cuál es la bebida japonesa destacada

  • 150 g de azúcar impalpable
  • Jugo de medio limón
  • 1 clara de huevo (batida apenas)

Para la cobertura:

  • 300 g de chocolate semiamargo o con leche (según tu gusto)
  • 1 cda de manteca o aceite neutro (para que quede más fluido)
Tita de chocolate. Foto: Freepik

Paso a paso para realizar la Tita

Masa de galletitas:

  1. Batir la manteca con el azúcar hasta que quede cremosa.
  2. Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  3. Incorporar la harina tamizada y formar una masa suave.
  4. Envolver en papel film y llevar 30 minutos a la heladera.

Estirado y horneado:

  1. Estirar la masa con unos 3 mm de espesor.
  2. Cortar en cuadrados (del tamaño de la Tita original, aprox. 5x5 cm).
  3. Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca.
  4. Hornear a 170 °C por 8 o 10 minutos, hasta que apenas se doren.
  5. Dejar enfriar completamente.

Para el relleno:

  1. Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón y la clara hasta lograr un glasé firme y que sirva para untar.
  2. Colocar un poco de relleno entre dos galletitas y presionar suavemente.
  3. Dejar reposar 30 minutos para que el glasé endurezca.

Baño de chocolate:

  1. Derretir el chocolate con la manteca/aceite a baño maría o en microondas (de a 30 segundos).
  2. Bañar las galletitas rellenas. Te podés ayudar con un tenedor.
  3. Apoyarlas sobre papel manteca y dejar que el chocolate se seque.