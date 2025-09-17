Receta rápida, fácil y con pocos ingredientes para recrear la golosina más tradicional y de sabor inconfundible
El paso a paso es sencillo y es ideal para llevar a una juntada familiar o con amigos.
Las galletitas Tita se convirtieron en un clásico de los kioscos desde su lanzamiento hace más de 40 años. Con su inconfundible combinación de chocolate y relleno sabor limón, siguen siendo una de las golosinas más elegidas por el público.
En este sentido, hay una receta casera que permite recrear esta golosina. Es sencilla de preparar y perfecta para disfrutar en la merienda o como postre.
Receta para la Tita casera argentina
Ingredientes
Para la masa (galletitas):
- 200 g de harina 0000
- 80 g de azúcar impalpable (glas)
- 100 g de manteca (a temperatura ambiente)
- 1 huevo
- 1 cdita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional, le da el toque fresco típico)
Para el relleno:
- 150 g de azúcar impalpable
- Jugo de medio limón
- 1 clara de huevo (batida apenas)
Para la cobertura:
- 300 g de chocolate semiamargo o con leche (según tu gusto)
- 1 cda de manteca o aceite neutro (para que quede más fluido)
Paso a paso para realizar la Tita
Masa de galletitas:
- Batir la manteca con el azúcar hasta que quede cremosa.
- Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Incorporar la harina tamizada y formar una masa suave.
- Envolver en papel film y llevar 30 minutos a la heladera.
Estirado y horneado:
- Estirar la masa con unos 3 mm de espesor.
- Cortar en cuadrados (del tamaño de la Tita original, aprox. 5x5 cm).
- Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca.
- Hornear a 170 °C por 8 o 10 minutos, hasta que apenas se doren.
- Dejar enfriar completamente.
Para el relleno:
- Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón y la clara hasta lograr un glasé firme y que sirva para untar.
- Colocar un poco de relleno entre dos galletitas y presionar suavemente.
- Dejar reposar 30 minutos para que el glasé endurezca.
Baño de chocolate:
- Derretir el chocolate con la manteca/aceite a baño maría o en microondas (de a 30 segundos).
- Bañar las galletitas rellenas. Te podés ayudar con un tenedor.
- Apoyarlas sobre papel manteca y dejar que el chocolate se seque.