Disfrutá de las empanadas de pollo más sabrosas del mundo. Foto: Generada con Gemini IA

En el marco del Día de la Empanada, las empanadas de pollo son una gran opción para resolver el almuerzo o la cena en pocos pasos. Por si fuera poco, al momento de preparar el relleno, nos quedará un riquísimo caldo casero que tiene múltiples usos en otras comidas.

El caldo de pollo casero tiene mucho colágeno y con pocas verduras queda muy sabroso. Para el caldo y la cocción del pollo, vamos a necesitar una hora. Si se puede dejar más tiempo, mejor. De esta forma, el caldo quedará más sabrosa porque se concentran los sabores al reducirse.

Caldo de pollo: ¿por qué es conveniente conservarlo tras la cocción?

Además de perfuma tu casa con aroma a “hogar”, el caldo de pollo ofrece algunos beneficios que podrás disfrutar en distintas recetas caseras.

Si vas a preparar caldo de pollo, tené en cuenta que la pieza debe ser completa. También sirve que sea un pollo completo, aunque habrá que tener presente el tiempo de cocción (que va a ser más tiempo).

Una olla repleta de verduras y una rica carne aporta mucha proteína. Foto: Ph Freepik

En esta oportunidad, se recomienda usar pechugas de pollo con piel y hueso. A ellas se les sumará algunas verduras y condimento, que le aportarán muchísimo sabor a nuestro caldo (y, por ende, a nuestras empanadas).

Hacer caldo es una tradición en todas las cocinas, aunque a veces, por tener poco tiempo, se acude a lo instantáneo. Pero nunca es tarde para probar el caldo casero. No solo sentirás más sabor, sino que podrás aprovechar mejor sus múltiples beneficios.

Durante la cocción, el pollo libera minerales: fósforo, magnesio y pequeñas cantidades de calcio. Por otro lado, el caldo de huesos aporta colágeno, que proviene de los huesos. En este sentido, el caldo se convierte en un gran alimento, ya que fortalece el sistema inmune y también ayuda a la digestión.

Empanadas, un clásico de la cocina argentina que nunca falla. Foto: Foto generada con IA

El pollo es una de las proteínas más elegidas, ya que, además de ser una de las más accesibles, tiene un alto valor nutricional. Es una fuente de proteínas de alta calidad, fundamental para el desarrollo muscular y la reparación de tejidos. Es baja en grasas, aporta vitaminas del grupo B, como la niacina y la vitamina B6, que ayudan al buen funcionamiento del metabolismo y del sistema nervioso.

Con todos estos detalles y beneficios nutricionales, es momento de poner manos a la obra y preparar esta imperdible receta de empanadas de pollo.

Ingredientes para cocinar unas ricas empanadas de pollo

600 gramos de pollo

2 cebollas

1 trozo de zanahoria para el caldo

2 cucharadas de provenzal

1 cucharada de orégano

1 cucharada de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

400 gramos de queso

Paso a paso para hacer unas empanadas de pollo bien sabrosas

Una receta 2x1 con pollo: preparas caldo y cocinas empanadas

Separar los ingredientes y lavar las verduras. En una olla, colocars las verduras. Tomar media cebolla y cortarla en trozos, agregar el trozo de zanahoria. (Opcional: sumar ajo) Sumar el agua y la pieza de pollo. Dejar cocinar por 50 minutos. Agregar los condimentos y dejar que se cocine por un buen rato. Probar con una cuchara el caldo y rectificar si es necesario. Cortar la cebolla restante en juliana y en una sartén saltearla (si es con manteca, mejor). Reservar con un poco de orégano y sal. Ya con el pollo cocido, reservar el caldo en la olla. Luego, tomar la carne y desmenuzarla en otro bowl. Mezclar la carne con la cebolla. Probar para ver si hace falta sumarle sal o pimienta. Rellenar las tapas de empanadas con ayuda de una cuchara. Antes de hacer el repulgue, sumarle un cubo de queso muzzarella o cremoso en el relleno. Con el horno precalentado, preparar una placa con un poco de harina. Cocinar por unos 15 minutos. Si te gustan que las empanadas tengan brillo, antes de mandarlas al horno las tenés que pintar con un huevo batido.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.