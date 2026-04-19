Comer como en casa sin gastar de más:

Un bodegón espectacular en Buenos Aires. Foto: El Obrero.

En una ciudad donde la gastronomía es parte esencial de su identidad, los bodegones ocupan un lugar privilegiado. Son espacios donde las porciones abundantes, los sabores caseros y la atención cercana convierten cada comida en una experiencia que va mucho más allá del plato.

Buenos Aires está llena de estos rincones que resisten el paso del tiempo, aunque algunos logran destacarse por combinar historia, calidad y precios accesibles, conquistando tanto a locales como a turistas.

Albamonte bodegón. Foto: Instagram/albamonteristorante

Con el aporte de la inteligencia artificial —que analizó valoraciones de usuarios, reputación, propuestas gastronómicas y ambiente— se elaboró una selección de los 3 mejores bodegones porteños que cumplen con las tres “B”: buenos, bonitos y baratos.

Más allá del sabor, esta lista pone el foco en esa esencia difícil de replicar: lugares donde todavía es posible comer muy bien sin gastar de más.

Los 3 mejores bodegones de Buenos Aires

El Obrero

El Obrero, bodegón. Foto: Instagram/elobrero1954

Fundado en 1954, este ícono mantiene intacta su esencia. Su salón, repleto de fotos y camisetas firmadas, es tan protagonista como sus platos: milanesas gigantes, ravioles caseros y una carta de vinos accesible. Su autenticidad y precios razonables lo convierten en una parada obligada.

¿Dónde queda?: Agustín R. Caffarena 64, La Boca.

Albamonte

Albamonte, bodegón. Foto: Instagram/albamonteristorante

Un verdadero clásico de los bodegones porteños, donde la experiencia empieza en la atención de mozos con oficio y sigue con una cocina que respeta la tradición. Platos emblemáticos como los fideos al fierrito se destacan en una carta sólida, sin fisuras. Si bien sus precios están por encima del promedio, las porciones generosas —ideales para compartir— y la calidad de cada preparación hacen que la visita valga cada peso.

¿Dónde queda?: Av. Corrientes 6735, Chacarita.

El Preferido de Palermo

Milanesas de bife de chorizo en El Preferido de Palermo Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Renovado y con estética más moderna, supo mantener su alma de bodegón. Embutidos, tortilla babé y escabeches caseros son protagonistas de una propuesta que combina tradición y tendencia. Se gana su lugar por lograr un equilibrio entre calidad, identidad y precios relativamente accesibles dentro de la zona.