Frescura y sabor para la primavera: las recetas y los ingredientes de los 5 cócteles más elegidos de los argentinos
La coctelería volvió a renacer en los bares y las reuniones familiares tras la vuelta de la primavera. Durante esta época del año, se refleja una tendencia con ingredientes naturales y recetas sencillas que unen frutas y alcohol.
Las recetas de los 5 cócteles más elegidos durante la primavera
1- Caipirinha cítrica
La caipirinha cítrica suma distintas variedades de cítricos a la original receta brasileña, resaltando el equilibrio entre acidez y dulzor.
Ingredientes
- 60 milímetros de cachaça
- 1/4 de lima en trozos
- 1/4 de limón amarillo en trozos
- 1/4 de naranja sin piel en trozos
- 2 cucharadas de azúcar
- Hielo picado
Preparación
También podría interesarte
- Poner los cítricos y el azúcar en un vaso bajo.
- Triturar sin deshacer completamente la fruta.
- Agregar hielo picado y la cachaça.
- Mezclar antes de servir.
2- Caipiroska de maracuyá
La caipiroska de maracuyá fusiona vodka con frutas tropicales, logrando un sabor exótico y una preparación simple.
Ingredientes
- 60 milímetros de vodka
- 1 maracuyá (pulpa)
- 2 cucharadas de azúcar
- Jugo de media lima
- Hielo picado
Preparación
- Colocar la pulpa de maracuyá y el azúcar en un vaso bajo.
- Incorporar el jugo de lima y triturar para unir los ingredientes.
- Añadir hielo picado.
- Verter el vodka e integrar todo cuidadosamente.
3- Gin tonic de pepino y albahaca
El gin tonic con pepino y albahaca incorpora notas vegetales y aromas frescos, adaptándose al clima templado de la primavera.
Ingredientes
- 120 milímetros de agua tónica
- 50 milímetros de gin
- 3 rodajas de pepino
- 2 hojas de albahaca
- Hielo
Preparación
- Llenar un vaso balón con hielo.
- Agregar las rodajas de pepino y las hojas de albahaca.
- Añadir el gin y mezclar.
- Sumar el agua tónica despacio.
4- Margarita de sandía
La clásica margarita se transforma en primavera con jugo de sandía natural, que aporta dulzor y frescura.
Ingredientes
- 50 milímetros de tequila blanco
- 30 milímetros de licor triple sec
- 40 milímetros de jugo de sandía natural
- Jugo de 1/2 lima
- Sal y lima para el borde del vaso
Preparación
- Mojar el borde de una copa con lima y apoyarlo sobre sal.
- En una coctelera, mezclar el tequila, el triple sec, el jugo de sandía y el jugo de lima junto con hielo.
- Agitar enérgicamente.
- Colar y servir.
5- Mojito de fresa
El mojito de fresa renueva un clásico caribeño al sumar frutos rojos y dar protagonismo a la menta.
Ingredientes
- 90 milímetros de soda
- 50 milímetros de ron blanco
- 8 hojas de menta fresca
- 6 fresas pequeñas cortadas
- 2 cucharadas de azúcar
- Jugo de medio limón
Preparación
- Triturar suavemente las fresas, el azúcar y la menta en un vaso grande.
- Añadir el ron y el jugo de limón.
- Completar con hielo.
- Verter la soda y mezclar suavemente.