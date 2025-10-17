Frescura y sabor para la primavera: las recetas y los ingredientes de los 5 cócteles más elegidos de los argentinos

El alcohol y las frutas se unen durante la época más colorida del año con originales y simples combinaciones que aportan acidez y dulzor al paladar. Conocé cuáles son y su preparación dentro de la nota para sorprender a tu familia.

Cócteles para la primavera 2025. Foto: Unsplash.

La coctelería volvió a renacer en los bares y las reuniones familiares tras la vuelta de la primavera. Durante esta época del año, se refleja una tendencia con ingredientes naturales y recetas sencillas que unen frutas y alcohol.

Las recetas de los 5 cócteles más elegidos durante la primavera

1- Caipirinha cítrica

Caipirinha cítrica. Foto: Unsplash.

La caipirinha cítrica suma distintas variedades de cítricos a la original receta brasileña, resaltando el equilibrio entre acidez y dulzor.

Ingredientes

60 milímetros de cachaça

1/4 de lima en trozos

1/4 de limón amarillo en trozos

1/4 de naranja sin piel en trozos

2 cucharadas de azúcar

Hielo picado

Preparación

Poner los cítricos y el azúcar en un vaso bajo. Triturar sin deshacer completamente la fruta. Agregar hielo picado y la cachaça. Mezclar antes de servir.

2- Caipiroska de maracuyá

Caipiroska de maracuyá. Foto: Unsplash.

La caipiroska de maracuyá fusiona vodka con frutas tropicales, logrando un sabor exótico y una preparación simple.

Ingredientes

60 milímetros de vodka

1 maracuyá (pulpa)

2 cucharadas de azúcar

Jugo de media lima

Hielo picado

Preparación

Colocar la pulpa de maracuyá y el azúcar en un vaso bajo. Incorporar el jugo de lima y triturar para unir los ingredientes. Añadir hielo picado. Verter el vodka e integrar todo cuidadosamente.

3- Gin tonic de pepino y albahaca

Gin tonic de pepino y albahaca. Foto: Unsplash.

El gin tonic con pepino y albahaca incorpora notas vegetales y aromas frescos, adaptándose al clima templado de la primavera.

Ingredientes

120 milímetros de agua tónica

50 milímetros de gin

3 rodajas de pepino

2 hojas de albahaca

Hielo

Preparación

Llenar un vaso balón con hielo. Agregar las rodajas de pepino y las hojas de albahaca. Añadir el gin y mezclar. Sumar el agua tónica despacio.

4- Margarita de sandía

Margarita de sandía. Foto: Unsplash.

La clásica margarita se transforma en primavera con jugo de sandía natural, que aporta dulzor y frescura.

Ingredientes

50 milímetros de tequila blanco

30 milímetros de licor triple sec

40 milímetros de jugo de sandía natural

Jugo de 1/2 lima

Sal y lima para el borde del vaso

Preparación

Mojar el borde de una copa con lima y apoyarlo sobre sal. En una coctelera, mezclar el tequila, el triple sec, el jugo de sandía y el jugo de lima junto con hielo. Agitar enérgicamente. Colar y servir.

5- Mojito de fresa

Mojito de fresa. Foto: Unsplash.

El mojito de fresa renueva un clásico caribeño al sumar frutos rojos y dar protagonismo a la menta.

Ingredientes

90 milímetros de soda

50 milímetros de ron blanco

8 hojas de menta fresca

6 fresas pequeñas cortadas

2 cucharadas de azúcar

Jugo de medio limón

Preparación