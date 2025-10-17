Frescura y sabor para la primavera: las recetas y los ingredientes de los 5 cócteles más elegidos de los argentinos

El alcohol y las frutas se unen durante la época más colorida del año con originales y simples combinaciones que aportan acidez y dulzor al paladar. Conocé cuáles son y su preparación dentro de la nota para sorprender a tu familia.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 17 de octubre de 2025, 24:45
Cócteles para la primavera 2025.
Cócteles para la primavera 2025. Foto: Unsplash.

La coctelería volvió a renacer en los bares y las reuniones familiares tras la vuelta de la primavera. Durante esta época del año, se refleja una tendencia con ingredientes naturales y recetas sencillas que unen frutas y alcohol.

Las recetas de los 5 cócteles más elegidos durante la primavera

1- Caipirinha cítrica

Caipirinha cítrica. Foto: Unsplash.

La caipirinha cítrica suma distintas variedades de cítricos a la original receta brasileña, resaltando el equilibrio entre acidez y dulzor.

Ingredientes

  • 60 milímetros de cachaça
  • 1/4 de lima en trozos
  • 1/4 de limón amarillo en trozos
  • 1/4 de naranja sin piel en trozos
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Hielo picado

Preparación

  1. Poner los cítricos y el azúcar en un vaso bajo.
  2. Triturar sin deshacer completamente la fruta.
  3. Agregar hielo picado y la cachaça.
  4. Mezclar antes de servir.

2- Caipiroska de maracuyá

Caipiroska de maracuyá. Foto: Unsplash.

La caipiroska de maracuyá fusiona vodka con frutas tropicales, logrando un sabor exótico y una preparación simple.

Ingredientes

  • 60 milímetros de vodka
  • 1 maracuyá (pulpa)
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Jugo de media lima
  • Hielo picado

Preparación

  1. Colocar la pulpa de maracuyá y el azúcar en un vaso bajo.
  2. Incorporar el jugo de lima y triturar para unir los ingredientes.
  3. Añadir hielo picado.
  4. Verter el vodka e integrar todo cuidadosamente.

3- Gin tonic de pepino y albahaca

Gin tonic de pepino y albahaca. Foto: Unsplash.

El gin tonic con pepino y albahaca incorpora notas vegetales y aromas frescos, adaptándose al clima templado de la primavera.

Ingredientes

  • 120 milímetros de agua tónica
  • 50 milímetros de gin
  • 3 rodajas de pepino
  • 2 hojas de albahaca
  • Hielo

Preparación

  1. Llenar un vaso balón con hielo.
  2. Agregar las rodajas de pepino y las hojas de albahaca.
  3. Añadir el gin y mezclar.
  4. Sumar el agua tónica despacio.

4- Margarita de sandía

Margarita de sandía. Foto: Unsplash.

La clásica margarita se transforma en primavera con jugo de sandía natural, que aporta dulzor y frescura.

Ingredientes

  • 50 milímetros de tequila blanco
  • 30 milímetros de licor triple sec
  • 40 milímetros de jugo de sandía natural
  • Jugo de 1/2 lima
  • Sal y lima para el borde del vaso

Preparación

  1. Mojar el borde de una copa con lima y apoyarlo sobre sal.
  2. En una coctelera, mezclar el tequila, el triple sec, el jugo de sandía y el jugo de lima junto con hielo.
  3. Agitar enérgicamente.
  4. Colar y servir.

5- Mojito de fresa

Mojito de fresa. Foto: Unsplash.

El mojito de fresa renueva un clásico caribeño al sumar frutos rojos y dar protagonismo a la menta.

Ingredientes

  • 90 milímetros de soda
  • 50 milímetros de ron blanco
  • 8 hojas de menta fresca
  • 6 fresas pequeñas cortadas
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Jugo de medio limón

Preparación

  1. Triturar suavemente las fresas, el azúcar y la menta en un vaso grande.
  2. Añadir el ron y el jugo de limón.
  3. Completar con hielo.
  4. Verter la soda y mezclar suavemente.