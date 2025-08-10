Paso a paso: cómo hacer la mejor michelada para darle otro toque a la cerveza

Esta bebida tradicional mexicana se ganó el corazón de los más fiesteros por su intenso y refrescante sabor.

michelada, trago mexicano Foto: unsplash

La michelada es una bebida tradicional mexicana que combina cerveza con jugo de limón, salsas, sal, picante y a veces hielo, servida en un vaso escarchado con sal o chile en polvo. Además de ser altamente refrescante, ideal para las noches de verano, es ácida, picante y salada al mismo tiempo.

Es un trago muy popular en México, especialmente en la costa, pero se ha extendido por toda latinoamérica y ahora se puede encontrar hasta en los mejores bares y restaurantes de Argentina.

michelada, trago mexicano Foto: unsplash

Es una bebida alcoholica excelente para refrescarse en días calurosos, acompañar botanas picantes o mariscos o simplemente para darse un gustito en una reunión tranquila de amigos.

Paso a paso: cómo hacer michelada

Ingredientes:

1 cerveza mexicana bien fría tipo lager

1 limón grande para hacer jugo

1 cucharada de salsa tipo inglesa (tipo Worcestershire)

5 gotas de salsa picante (tipo Tabasco, Valentina o al gusto)

1 cucharadita de salsa Maggi (opcional, pero muy común en México)

Una pizca de sal

Una pizca de pimienta negra

Hielo (opcional)

Sal y chile en polvo (para escarchar el vaso)

michelada, trago mexicano Foto: unsplash

Instrucciones:

Humedecé el borde del vaso con limón y pasalo por una mezcla de sal con chile en polvo (como Tajín) hasta que quede bien cubierto. En el vaso escarchado, colocá el jugo de limón, la salsa inglesa, la salsa picante, la salsa Maggi (si usás), una pizca de sal y pimienta negra. Mezclá bien.

Si te gusta bien fría, podés poner algunos cubos de hielo y después coloca la cerveza lentamente, para que no haga demasiada espuma, mientras mezclás suavemente. Podés decorar con una rodaja de limón en el borde. ¡Y listo!