La torta Matilda, el clásico chocolatoso que nació de una escena inolvidable: cómo prepararla en casa

Inspirada en la célebre escena de la película Matilda (1996), esta torta se convirtió en un emblema para los amantes del chocolate. Con su textura húmeda Y su intenso sabor, sigue siendo una de las recetas más buscadas y recreadas en todo el mundo.

Torta Matilda de chocolate. Foto: Pinterest.

Inspirada en una de las escenas más recordadas del cine de los años noventa, la torta Matilda se ganó un lugar de honor entre los amantes del chocolate. Su nombre proviene de la película Matilda (1996), dirigida por Danny DeVito y basada en el libro de Roald Dahl, donde el personaje Bruce es obligado por la temible directora Tronchatoro a comerse una gigantesca torta de chocolate como castigo.

Lo que comenzó como un momento de humillación termina siendo un símbolo de triunfo, y esa imagen convirtió a la torta en un ícono de la cultura popular. Con el tiempo, pasteleros y aficionados replicaron el postre buscando recrear su textura densa, húmeda y profundamente chocolatosa. Actualmente, la torta Matilda es una receta viral en redes sociales, ideal para cumpleaños o simplemente para darse un gusto.

Paso a paso, cómo preparar una torta Matilda

Ingredientes

Para la torta:

200 g de manteca.

200 g de azúcar.

200 g de chocolate negro para fundir.

100 g de cacao amargo.

4 huevos.

150 g de harina común.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 pizca de sal.

200 ml de leche.

Para la cobertura:

200 g de chocolate semiamargo.

150 ml de crema de leche.

1 cucharada de manteca.

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde redondo de unos 22 cm. Derretir el chocolate con la manteca a baño maría y dejar enfriar. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Agregar el chocolate fundido y la leche. Incorporar la harina tamizada con el cacao, el polvo de hornear y la sal. Mezclar suavemente hasta obtener una masa homogénea. Verter la preparación en el molde y hornear durante 40 a 45 minutos. Para la cobertura, calentar la crema, retirar del fuego y añadir el chocolate picado y la manteca. Mezclar hasta lograr una ganache brillante. Cubrir la torta una vez fría y dejar reposar en la heladera.

El resultado es una torta densa, húmeda y brillante, perfecta para los fanáticos del chocolate y para quienes aún recuerdan aquella inolvidable escena de Matilda donde la justicia se sirve, literalmente, en forma de torta.