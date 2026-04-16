Torta invertida de manzana, la mejor compañera para un día de lluvia:

Torta invertida de manzana. Foto: Freepik.

Con los días grises, las recetas en casa están a la orden del día. En ese sentido, te presentamos una opción que nunca falla: torta de manzana invertida. Este postre no solo es un festín para el paladar, sino que también se convierte en el compañero ideal con un mate o alguna infusión.

Lo mejor de todo es que preparar esta torta es bastante sencillo. No necesitás ser un experto en la cocina ni seguir pasos complicados. Con unos pocos ingredientes y un poco de tiempo, podrás sorprender a tus seres queridos con un postre casero que seguramente les encantará. Imagina el aroma de manzana y canela llenando tu hogar mientras la torta se hornea, creando una atmósfera de calidez y confort.

Torta invertida de manzana. Foto: captura video

Cómo hacer torta invertida de manzana

Ingredientes

2 manzanas (roja y verde, o las que tengamos en casa)

2 huevos

½ taza de leche (puede ser animal o vegetal)

1 cucharada de stevia, edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 tazas de avena

Paso a paso para realizar la torta de manzanas

Licuar los huevos, la leche, la avena, el endulzante, la vainilla y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea Reservar una de las manzanas y cortarla en rodajas finitas Engrasar una sartén antiadherente y ordenar las rodajas de manzana en la base Verter encima la mezcla licuada, asegurándose de cubrir toda la fruta Cubrir la sartén y cocinar a fuego mínimo por 20 a 25 minutos Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista para desmoldar Esperar unos minutos antes de darla vuelta para que mantenga la forma

Puede hacerse en seis simples pasos Foto: Freepik

Tips a tener en cuenta para que te salga la mejor torta de manzanas invertida