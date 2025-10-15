El mejor bar de Sudamérica está en Palermo: cómo es y por qué forma parte del prestigioso ranking

La organización The World’s 50 Best Bars incluyó en el Top 10 a un bar argentino que innova constantemente en sus tragos.

El mejor bar de Sudamérica en CABA. Foto Instagram @3monosbar

Por segundo año consecutivo, la organización internacional The World’s 50 Best Bars incluyó a un bar argentino entre los mejores 10 del mundo, lo que le valió consagrarse como el mejor de Sudamérica.

Se trata de Tres Monos, un espacio reconocido por su estilo descontracturado con estética punk y una coctelería cuya búsqueda pasa por el equilibrio entre lo clásico e innovador.

Bar 3 Tres Monos. Foto: Instagram @3monosbar

“Enclavado en la esquina de una arbolada calle del cosmopolita barrio de Palermo, en Buenos Aires, Tres Monos es un pequeño bar indie que causa gran impacto. En Argentina, los bares se han inclinado hacia el lado clásico y glamuroso de los cócteles, mientras que Tres Monos optó por lo contrario. El ambiente aquí es oscuro, apenas iluminado por neón, con música rock y grafitis”, describieron desde 50 Best.

Con su ambiente único y creativas mezclas, este lugar se consolidó como un destino imperdible para quienes buscan una experiencia diferente y sofisticada en la Ciudad de Buenos Aires.

El mejor bar de Sudamérica. Video: Instagram @3monosbar

Para llevar la experiencia al siguiente nivel y ofrecer mayor comodidad a sus visitantes, el bar expandió su espacio con “El Garaje”, una barra diseñada de forma no convencional y única en el país. Este innovador espacio permite una interacción más cercana y personalizada entre bartenders y clientes, creando un ambiente aún más íntimo y exclusivo para quienes buscan disfrutar de cócteles excepcionales en un entorno singular.

Además, su deck en la vereda se transformó en un punto de encuentro imprescindible. Al llegar, los visitantes son recibidos con agua fresca y un ponche de bienvenida, un detalle que marca la diferencia desde el primer momento y prepara el ambiente para lo que se viene.

Tres Monos. Foto: Instagram @3monosbar

En cuanto a su carta, destacan cócteles únicos como:

Pisco y Pala: pisco, sidra, pomelo, uva negra y pimienta rosa.

Sake del Medio: licor de cereza, naranja, vermut.

Willy Tonka: vodka, sidra y naranja.

Dolce & Banana: dulce de leche, banana, coco y whisky.

También hay bebidas de producción propia, como sidras, vinos naturales (Pet Nat) y hasta un whisky artesanal elaborado en Exaltación de la Cruz.

Tres Monos, el mejor bar de Sudamérica

El mejor bar de Sudamérica está ubicado en Guatemala 4899, en pleno corazón de Palermo, uno de los barrios más vibrantes de CABA.

Tres Monos abre sus puertas todos los días desde las 18, ofreciendo una experiencia única a quienes lo visitan. Para asegurarte un lugar, se puede hacer la reserva fácilmente a través de su cuenta oficial de Instagram.

Tres Monos es más que un simple bar, también funciona como consultora de bebidas y de estudio: se dan clases de capacitación y cuentan con un programa especial en barrios vulnerables con el objetivo de acercar a sus alumnos a esta industria.

Los 10 mejores bares del mundo

1. Bar Leone (Hong Kong)

2. Handshake Speakeasy (Ciudad de México)

3. Sips (Barcelona)

4. Paradiso (Barcelona, España)

5. Tayer + Elementary (Londres)

6. Connaught bar (Londres, Inglaterra)

7. Moebius Milano (Milán, Italia)

8. Line (Atenas, Grecia)

9. Jigger & pony (Singapur)

10. Tres monos (Buenos Aires, Argentina)

Otro bar argentino que forma parte de la lista de los 50 mejores bares del mundo anunciada en Londres, es Cochinchina que se ubica en el puesto 26 del prestigioso ranking.