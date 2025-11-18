Los tragos son parte de las fiestas: paso a paso para hacer los cócteles más ricos para Navidad y Año Nuevo
Además de planificar las cenas, también es importante tener a mano una lista de cócteles para compartir en familia. A continuación, el paso a paso y los ingredientes de algunos de los tragos más ricos.
Llegan las fiestas de fin de año y, además de organizar el menú, surge también la conversación sobre los cócteles para las cenas de Nochebuena y Año Nuevo. En ese sentido, existen algunas recetas simples que hacen que la preparación de tragos sea fácil y divertida.
Los expertos de los bares más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires revelaron sus preparaciones de los cócteles más deliciosos y con los que se podrá agasajar a los familiares y allegados durante los festejos. A continuación, el paso a paso y los ingredientes para asegurar un brindis exitoso.
Cocteles para las fiestas: 6 recetas fáciles para hacer en casa
“Fachero”
Por Santiago Lambardi, mixólogo y creador de la carta de cócteles de Hierro.
Ingredientes:
- Vodka Smirnoff, 30 ml.
- Vermouth La Fuerza Blanco, 30 ml.
- Cynar, 30 ml.
Paso a paso:
- Poner abundante hielo en un vaso, revolver para enfriar y descartar el agua.
- Agregar el vodka, el vermouth, el Cynar y mezclar.
- Servir en vaso.
- Opcional: decorar con un gajo de piña grillada.
“Negroni”
Por el equipo de barra de El Galpón de Tacuara.
Ingredientes:
- Gin, 30 ml.
- Campari, 30 ml.
- Vermouth Rosso, 30 ml.
- Hielo.
Paso a paso:
- Volcar todos los ingredientes en un vaso.
- Mezclar y agregar con una rodada de naranja (no pasar la naranja por el borde del vaso, colocarla directamente en el cóctel).
- Consejo: es importante no revolver los ingredientes en la coctelera, ya que solo necesita que se revuelva un poco en el mismo vaso donde se tomará.
“Santo Spritz”
Por el equipo de barra de Santo Bar de Pizzas.
Ingredientes:
- Aperol, 50 ml.
- Cynar, 30 ml.
- Sidra, 30 ml.
- Soda, 10 ml.
- Hielo.
- Menta, 2 hojas.
Paso a paso:
- En una coctelera color el hielo, la medida de Aperol, el Cynar, la sidra y la soda.
- Decorar el trago con una hoja de meta.
“Vermú clásico”
Realizado por el equipo de la barra de Sifón Sodería.
Ingredientes:
- Vermú rojo, 100 ml.
- Rodaja de naranja.
- Tintura de chai, 1 o 2 splash.
- Hielo.
- Soda.
Paso a paso:
- Llenar el vaso con hielo y dejar el enfriar. Verter el vermú.
- Agregar la soda bien fría y decorar con la rodaja de naranja.
- Agregarle chai, que le brinda un aroma especial.
“Tónico Paz”
Por el equipo de barra de Croque Madame Palacio Paz.
Ingredientes:
- Gin, 60 ml.
- Coulis de frutos rojos, 1 cucharada.
- Jugo de naranja, 30 ml.
- Almíbar simple, 15 ml.
Para decorar:
- Frutos rojos.
- Naranja deshidratada.
Para el almíbar simple:
- Agua, 1 taza.
- Azúcar, 1 taza.
Paso a paso:
- Para el almíbar se deben colocar los dos ingredientes en una cacerola a fuego medio. Dejar que hierva y apagar. Luego se debe revolver un poco para disolver el azúcar y dejar enfriar.
- Para el cóctel hay que colocar en un vaso cubos de hielo hasta la mitad aproximadamente. En un mixer agregar más hielo con el resto de los ingredientes. Batir para que todo se integre y servir.
- Decorar con la cantidad de frutos rojos deseada y sumar la rodaja de naranja deshidratada.