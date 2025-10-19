Para las altas temperaturas: paso a paso para un postre helado con solo tres ingredientes y fácil de hacer

En esta oportunidad te mostramos una receta que reúne lo más utilizado en la pastelería: crema para batir, merengues y dulce de leche.

Postre helado. Foto: Freepik.

Con la llegada del calor, un postre helado es una de las mejores opciones para llevar a una reunión familiar. En esta oportunidad te mostramos una receta que reúne lo más solicitado: postre helado de crema, merengues y dulce de leche.

Cómo hacer el postre helado “más fácil”

Ingredientes

400 ml de crema para batir, helada

150 g de merengues, picados con las manos

6 cucharadas de dulce de leche

Postre helado. Foto: Freepik.

Paso a paso