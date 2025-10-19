Para las altas temperaturas: paso a paso para un postre helado con solo tres ingredientes y fácil de hacer

En esta oportunidad te mostramos una receta que reúne lo más utilizado en la pastelería: crema para batir, merengues y dulce de leche.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 19 de octubre de 2025, 15:00
Postre helado.
Postre helado. Foto: Freepik.

Con la llegada del calor, un postre helado es una de las mejores opciones para llevar a una reunión familiar. En esta oportunidad te mostramos una receta que reúne lo más solicitado: postre helado de crema, merengues y dulce de leche.

Cómo hacer el postre helado “más fácil”

Ingredientes

  • 400 ml de crema para batir, helada
  • 150 g de merengues, picados con las manos
  • 6 cucharadas de dulce de leche

Postre helado. Foto: Freepik.

Paso a paso

  1. Poner la crema unos minutos antes de hacer el postre en el freezer, para que esté muy fría
  2. En un bowl, batirla a punto de chantilly. Podemos añadirle esencia de vainilla si es de nuestro agrado
  3. Romper los merenguitos con las manos, y mezclarlos con la crema.
  4. Poner la mitad del dulce de leche, en distintos lugares de la cubierta de la mezcla de crema y revolver de a poco para marmolear, debe quedar dulce sin mezclar
  5. Luego, hacer lo mismo con el resto del dulce. De esta forma, al cortarlo se verán las “vetas”, atractivas y sabrosas
  6. Poner la preparación en un molde rectangular con film plástico en su interior
  7. Congelar al menos 6 horas y sacarlo unos 15 minutos antes de servir
  8. Decorar con frutos rojos, salsa de chocolate, nueces picadas.