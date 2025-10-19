Para las altas temperaturas: paso a paso para un postre helado con solo tres ingredientes y fácil de hacer
En esta oportunidad te mostramos una receta que reúne lo más utilizado en la pastelería: crema para batir, merengues y dulce de leche.
Con la llegada del calor, un postre helado es una de las mejores opciones para llevar a una reunión familiar. En esta oportunidad te mostramos una receta que reúne lo más solicitado: postre helado de crema, merengues y dulce de leche.
Cómo hacer el postre helado “más fácil”
Ingredientes
- 400 ml de crema para batir, helada
- 150 g de merengues, picados con las manos
- 6 cucharadas de dulce de leche
Paso a paso
- Poner la crema unos minutos antes de hacer el postre en el freezer, para que esté muy fría
- En un bowl, batirla a punto de chantilly. Podemos añadirle esencia de vainilla si es de nuestro agrado
- Romper los merenguitos con las manos, y mezclarlos con la crema.
- Poner la mitad del dulce de leche, en distintos lugares de la cubierta de la mezcla de crema y revolver de a poco para marmolear, debe quedar dulce sin mezclar
- Luego, hacer lo mismo con el resto del dulce. De esta forma, al cortarlo se verán las “vetas”, atractivas y sabrosas
- Poner la preparación en un molde rectangular con film plástico en su interior
- Congelar al menos 6 horas y sacarlo unos 15 minutos antes de servir
- Decorar con frutos rojos, salsa de chocolate, nueces picadas.