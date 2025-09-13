Postre listo en pocos minutos: paso a paso, cómo hacer mousse de Nutella con tan solo dos ingredientes
A veces, al estar cortos de tiempo, lo ideal es seguir recetas que no dependan de mucho tiempo.
Una de ellas es la mousse de Nutella, que lleva tan solo dos ingredientes: crema de leche y la famosa pasta de cacao y avellanas, las cuales se deben mezclar para lograr una textura exquisita.
Para este postre no es necesario añadir ningún otro ingrediente. Tampoco azúcar, ya que los elementos a utilizar ya son lo suficientemente dulces.
Receta del mousse de Nutella
Para cuatro porciones:
Ingredientes de la mousse de Nutella
- 200 ml de crema de leche fría
- 140 g de Nutella a temperatura ambiente
Cómo hacer mousse de Nutella
- Batir 200 ml de crema hasta que tenga textura como de yogur.
- Añadir 140 g de Nutella realizando movimientos envolventes para integrarla.
- Batir la mezcla hasta conseguir que quede homogénea.
- Repartir la mezcla en vasitos, taparlos con film transparente y reservar en la heladera durante unas 3 horas o hasta que la mousse esté completamente cuajada.
- Servir y disfrutar.