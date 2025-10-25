El secreto del chef Martín Berasategui para una ensalada rusa perfecta: “Sabores de tierra y mar”

Con la llegada del calor, este plato vuelve a ser uno de los favoritos por su frescura y sencillez. Para darle una vuelta a este clásico, el reconocido chef decidió innovar y sumar dos ingredientes que lo cambian todo.

Martín Berasategui, el reconocido chef español, poseedor del mayor número de estrellas Michelin en su país, compartió su versión de uno de los clásicos más presentes en las mesas argentinas: la ensalada rusa. Con su toque personal, logra una combinación única entre sabores de “tierra y mar”.

Con la llegada del calor, este plato se convierte en una de las opciones más elegidas por su frescura y sencillez. Pero, como suele pasar, cada familia tiene su receta propia. En el caso de Berasategui, decidió innovar y sumar dos ingredientes que cambian todo: jamón cocido y una mayonesa casera con atún y anchoas.

El chef explicó que su truco consiste en mezclar el atún con la mayonesa y añadir un par de anchoas, lo que da lugar a una versión más intensa y uniforme del sabor a mar, evitando los típicos trozos sueltos de pescado.

Además, el jamón cocido aporta un contraste que él define como “tierra y mar”, elevando el plato a un nivel “estratosférico”. Un último consejo del cocinero es sumar un puñado de rúcula, para darle un toque fresco y original.

Cómo hacer la ensalada rusa perfecta de Martín Berasategui

Ingredientes

2 papas medianas

100 g de jamón cocido

100 g de atún en aceite

2 anchoas

200 ml de aceite de oliva

10 g de mostaza

2 yemas de huevo

1 cda de vinagre

15 g de alcaparrones o aceitunas verdes

10 g de alcaparras

Un puñado de rúcula

Paso a paso