El secreto del chef Martín Berasategui para una ensalada rusa perfecta: “Sabores de tierra y mar”

Con la llegada del calor, este plato vuelve a ser uno de los favoritos por su frescura y sencillez. Para darle una vuelta a este clásico, el reconocido chef decidió innovar y sumar dos ingredientes que lo cambian todo.
sábado, 25 de octubre de 2025, 18:20
Martín Berasategui, el reconocido chef español, poseedor del mayor número de estrellas Michelin en su país, compartió su versión de uno de los clásicos más presentes en las mesas argentinas: la ensalada rusa. Con su toque personal, logra una combinación única entre sabores de “tierra y mar”.

Con la llegada del calor, este plato se convierte en una de las opciones más elegidas por su frescura y sencillez. Pero, como suele pasar, cada familia tiene su receta propia. En el caso de Berasategui, decidió innovar y sumar dos ingredientes que cambian todo: jamón cocido y una mayonesa casera con atún y anchoas.

El chef explicó que su truco consiste en mezclar el atún con la mayonesa y añadir un par de anchoas, lo que da lugar a una versión más intensa y uniforme del sabor a mar, evitando los típicos trozos sueltos de pescado.

Además, el jamón cocido aporta un contraste que él define como “tierra y mar”, elevando el plato a un nivel “estratosférico”. Un último consejo del cocinero es sumar un puñado de rúcula, para darle un toque fresco y original.

Cómo hacer la ensalada rusa perfecta de Martín Berasategui

Ingredientes

  • 2 papas medianas
  • 100 g de jamón cocido
  • 100 g de atún en aceite
  • 2 anchoas
  • 200 ml de aceite de oliva
  • 10 g de mostaza
  • 2 yemas de huevo
  • 1 cda de vinagre
  • 15 g de alcaparrones o aceitunas verdes
  • 10 g de alcaparras
  • Un puñado de rúcula
Paso a paso

  1. Cocinar las papas: hervirlas con cáscara en agua con sal durante unos 30 minutos. Luego enfriar, pelar y cortar en cubos pequeños.
  2. Hacer la mayonesa casera: colocar las yemas, el vinagre, la mostaza, sal y un poco de aceite en el vaso de la batidora. Batir sin mover hasta que emulsione y luego agregar el resto del aceite en forma de hilo.
  3. Sumar el sabor a mar: incorporar el atún desmenuzado y las anchoas a la mayonesa, y batir hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Armar la ensalada: en un bol grande, combinar las papas con el jamón cocido, la rúcula, las alcaparras y los alcaparrones o aceitunas.
  5. Integrar todo: agregar la mayonesa de atún y mezclar bien hasta que todos los ingredientes se impregnen del sabor.