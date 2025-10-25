El secreto del chef Martín Berasategui para una ensalada rusa perfecta: “Sabores de tierra y mar”
Martín Berasategui, el reconocido chef español, poseedor del mayor número de estrellas Michelin en su país, compartió su versión de uno de los clásicos más presentes en las mesas argentinas: la ensalada rusa. Con su toque personal, logra una combinación única entre sabores de “tierra y mar”.
Con la llegada del calor, este plato se convierte en una de las opciones más elegidas por su frescura y sencillez. Pero, como suele pasar, cada familia tiene su receta propia. En el caso de Berasategui, decidió innovar y sumar dos ingredientes que cambian todo: jamón cocido y una mayonesa casera con atún y anchoas.
El chef explicó que su truco consiste en mezclar el atún con la mayonesa y añadir un par de anchoas, lo que da lugar a una versión más intensa y uniforme del sabor a mar, evitando los típicos trozos sueltos de pescado.
Además, el jamón cocido aporta un contraste que él define como “tierra y mar”, elevando el plato a un nivel “estratosférico”. Un último consejo del cocinero es sumar un puñado de rúcula, para darle un toque fresco y original.
Cómo hacer la ensalada rusa perfecta de Martín Berasategui
Ingredientes
- 2 papas medianas
- 100 g de jamón cocido
- 100 g de atún en aceite
- 2 anchoas
- 200 ml de aceite de oliva
- 10 g de mostaza
- 2 yemas de huevo
- 1 cda de vinagre
- 15 g de alcaparrones o aceitunas verdes
- 10 g de alcaparras
- Un puñado de rúcula
Paso a paso
- Cocinar las papas: hervirlas con cáscara en agua con sal durante unos 30 minutos. Luego enfriar, pelar y cortar en cubos pequeños.
- Hacer la mayonesa casera: colocar las yemas, el vinagre, la mostaza, sal y un poco de aceite en el vaso de la batidora. Batir sin mover hasta que emulsione y luego agregar el resto del aceite en forma de hilo.
- Sumar el sabor a mar: incorporar el atún desmenuzado y las anchoas a la mayonesa, y batir hasta obtener una mezcla homogénea.
- Armar la ensalada: en un bol grande, combinar las papas con el jamón cocido, la rúcula, las alcaparras y los alcaparrones o aceitunas.
- Integrar todo: agregar la mayonesa de atún y mezclar bien hasta que todos los ingredientes se impregnen del sabor.