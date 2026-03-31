Canal 26
Por Canal 26
martes, 31 de marzo de 2026, 14:46
La pignolata es un postre tradicional del sur de Sicilia, Italia.
La pignolata es un postre tradicional del sur de Sicilia, Italia. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La pignolata es un postre tradicional del sur de Sicilia, Italia, que se destaca por su preparación sencilla y por el sabor casero que la convirtió en una receta infaltable en reuniones familiares, celebraciones y mesas dulces. Su aspecto es muy característico: pequeñas bolitas de masa frita que luego se unen con miel o glasé, formando una especie de montaña dulce, crujiente por fuera y tierna por dentro.

La receta tiene raíces antiguas y, aunque su versión más conocida lleva miel, en distintas regiones italianas existen variantes que incorporan coberturas de chocolate, azúcar glas o incluso mezclas cítricas, lo que le da diferentes perfiles de sabor según la tradición de cada familia.

Pignolata, postre italiano. Foto: Pinterest.

Además, muchas versiones modernas incorporan granas de colores o confites pequeños por encima, especialmente cuando se prepara para fiestas o fechas especiales, ya que le dan una presentación más vistosa y festiva.

Cómo hacer pignolata, el postre italiano perfecto para tus invitados

Ingredientes para hacer pignolata

  • 500 gramos de harina
  • 5 huevos
  • 100 gramos de azúcar
  • 50 gramos de manteca
  • 1 pizca de sal
  • Ralladura de 1 limón
  • 500 ml de aceite para freír
  • 200 gramos de miel
  • Confites de colores para decorar
Pignolata, postre italiano. Foto: Pinterest.

Paso a paso para hacer el postre italiano

  1. Tamizar la harina en un bol grande y formar un hueco en el centro; agregar los huevos, el azúcar, la manteca derretida, la sal y la ralladura de limón.
  2. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea y luego amasar durante unos minutos hasta que esté suave y elástica.
  3. Cubrir con un paño y dejar reposar por 30 minutos.
  4. Una vez que la masa haya reposado, tendrán que dividirla en pequeñas porciones y formar cilindros delgados. Cortar en trozos de aproximadamente 1 cm y formar bolitas.
  5. Calentar el aceite en una sartén profunda y freír las bolitas hasta que estén doradas. Retirarlas y dejarlas escurrir sobre papel absorbente.
  6. En una cacerola, calentar un poco de miel a fuego bajo hasta que esté líquida.
  7. Agregar las bolitas fritas y mezclar bien para que queden cubiertas de manera uniforme.
  8. Colocar la pignolata en una fuente y decorar con confites de colores. Es clave que se deje enfriar antes de servir.