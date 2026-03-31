Crujiente, dulce y tradicional: cómo hacer pignolata casera con sabor italiano directo en tu mesa
Un postre riquísimo que trajeron nuestros abuelos y que te soluciona cualquier merienda o postre.
La pignolata es un postre tradicional del sur de Sicilia, Italia, que se destaca por su preparación sencilla y por el sabor casero que la convirtió en una receta infaltable en reuniones familiares, celebraciones y mesas dulces. Su aspecto es muy característico: pequeñas bolitas de masa frita que luego se unen con miel o glasé, formando una especie de montaña dulce, crujiente por fuera y tierna por dentro.
La receta tiene raíces antiguas y, aunque su versión más conocida lleva miel, en distintas regiones italianas existen variantes que incorporan coberturas de chocolate, azúcar glas o incluso mezclas cítricas, lo que le da diferentes perfiles de sabor según la tradición de cada familia.
Además, muchas versiones modernas incorporan granas de colores o confites pequeños por encima, especialmente cuando se prepara para fiestas o fechas especiales, ya que le dan una presentación más vistosa y festiva.
Cómo hacer pignolata, el postre italiano perfecto para tus invitados
Ingredientes para hacer pignolata
- 500 gramos de harina
- 5 huevos
- 100 gramos de azúcar
- 50 gramos de manteca
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 1 limón
- 500 ml de aceite para freír
- 200 gramos de miel
- Confites de colores para decorar
Paso a paso para hacer el postre italiano
- Tamizar la harina en un bol grande y formar un hueco en el centro; agregar los huevos, el azúcar, la manteca derretida, la sal y la ralladura de limón.
- Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea y luego amasar durante unos minutos hasta que esté suave y elástica.
- Cubrir con un paño y dejar reposar por 30 minutos.
- Una vez que la masa haya reposado, tendrán que dividirla en pequeñas porciones y formar cilindros delgados. Cortar en trozos de aproximadamente 1 cm y formar bolitas.
- Calentar el aceite en una sartén profunda y freír las bolitas hasta que estén doradas. Retirarlas y dejarlas escurrir sobre papel absorbente.
- En una cacerola, calentar un poco de miel a fuego bajo hasta que esté líquida.
- Agregar las bolitas fritas y mezclar bien para que queden cubiertas de manera uniforme.
- Colocar la pignolata en una fuente y decorar con confites de colores. Es clave que se deje enfriar antes de servir.