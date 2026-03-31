La pignolata es un postre tradicional del sur de Sicilia, Italia. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La pignolata es un postre tradicional del sur de Sicilia, Italia, que se destaca por su preparación sencilla y por el sabor casero que la convirtió en una receta infaltable en reuniones familiares, celebraciones y mesas dulces. Su aspecto es muy característico: pequeñas bolitas de masa frita que luego se unen con miel o glasé, formando una especie de montaña dulce, crujiente por fuera y tierna por dentro.

La receta tiene raíces antiguas y, aunque su versión más conocida lleva miel, en distintas regiones italianas existen variantes que incorporan coberturas de chocolate, azúcar glas o incluso mezclas cítricas, lo que le da diferentes perfiles de sabor según la tradición de cada familia.

Pignolata, postre italiano. Foto: Pinterest.

Además, muchas versiones modernas incorporan granas de colores o confites pequeños por encima, especialmente cuando se prepara para fiestas o fechas especiales, ya que le dan una presentación más vistosa y festiva.

Cómo hacer pignolata, el postre italiano perfecto para tus invitados

Ingredientes para hacer pignolata

500 gramos de harina

5 huevos

100 gramos de azúcar

50 gramos de manteca

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón

500 ml de aceite para freír

200 gramos de miel

Confites de colores para decorar

Pignolata, postre italiano. Foto: Pinterest.

Paso a paso para hacer el postre italiano