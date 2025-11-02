Un clásico entre los postres argentinos: el sencillo paso a paso para hacer flan casero saludable sin azúcar ni huevos

El flan casero forma parte de la gastronomía argentina y existen variantes para que todos puedan disfrutarlo. El paso a paso y los ingredientes.

Flan casero.

El flan casero es un postre que identifica a la gastronomía argentina. Su versión más clásica lleva azúcar y necesita de cocción al horno. Sin embargo, existen variantes que son sin azúcar y sin necesidad de horneado, elegidas para calmar el antojo dulce de una forma más saludable.

Para lograr la textura tradicional del flan sin necesidad de hornearlo, se utilizará frío en la preparación. La gelatina será la encargada de darle firmeza y mantener su consistencia.

Flan. Foto: Pexels.

También se pueden elegir leches vegetales, como la de almendras, para quienes buscan opciones sin lactosa. De esta forma, con la combinación exacta y mucha paciencia, se llegará a un postre dulce y similar al original. Esta receta rinde 4 porciones.

Receta de flan sin azúcar, sin huevos y sin horno

Ingredientes

250 g de queso mascarpone.

280 g de queso crema light tipo Philadelphia.

100 ml de leche.

4 láminas de gelatina neutra (o 10 g de gelatina en polvo).

El jugo de 1 limón.

2 cucharadas de sucralosa o edulcorante a gusto.

Flan casero, gastronomía. Foto: Freepik

Paso a paso