Torta Sacher: el paso a paso para lograr esta delicia de puro chocolate que es un clásico de la repostería europea

Con una textura suave pero inigualable, esta torta conquista a los amantes de la mesa dulce. De dónde viene y cuáles son las claves para que te quede perfecta.

Torta Sacher.

En el mundo de la pastelería, hay ciertas tortas que se convirtieron en todo un ícono y una de ellas, es sin duda la torta Sacher una delicia de origen austríaco que conquista a los fanáticos del chocolate desde hace casi dos siglos. Con su textura suave, se distingue por tener un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo amargo.

Esta receta fue creada en el año 1832 por un joven aprendiz de cocina llamado Franz Sacher, en Viena, Austria. Tenía apenas 16 años cuando fue encargado de preparar un postre especial para el príncipe Klemens von Metternich. Lo que surgió de aquel pedido improvisado se convirtió con el tiempo en un emblema de la repostería austríaca.

Paso a paso, cómo hacer Torta Sacher

Hoy, la versión original se sirve en el famoso Hotel Sacher de Viena, donde se mantiene celosamente guardada la receta auténtica. Sin embargo, hay miles de visiones en el mundo que se divulgan por su éxito y, la buena noticia, es que se puede hacer en casa. El paso a paso, aquí.

Receta fácil para hacer torta Sacher en casa

Ingredientes

Para la torta:

100 g de chocolate semiamargo

100 g de manteca (mantequilla)

100 g de azúcar impalpable (glas)

100 g de azúcar común

6 huevos (separar claras y yemas)

130 g de harina 0000

1 cdita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para el relleno y cobertura:

150 g de mermelada de damasco

150 g de chocolate semiamargo

100 ml de crema de leche

1 cda de miel o glucosa (opcional, para dar brillo)

Preparación

Precalentar el horno a 170 °C. Enmantecar y enharinar un molde redondo de 22-24 cm y luego, derretir el chocolate a baño maría o en microondas y dejar entibiar. Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta que la mezcla esté cremosa. Agregar las yemas de a una, luego el chocolate derretido y la esencia de vainilla.

Torta Sacher

En otro bowl, batir las claras con una pizca de sal. Cuando empiecen a espumar, agregar el azúcar común en forma de lluvia hasta obtener un merengue firme. Incorporar 1/3 del merengue a la mezcla de chocolate para aligerar la preparación, y luego el resto con movimientos envolventes.

Tamizar la harina e integrarla poco a poco, también con movimientos suaves. Volcar la mezcla en el molde y hornear durante 45-50 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga seco.

Una vez fría, cortar la torta al medio y rellenar con la mermelada de damasco. Para la cobertura, calentar la crema de leche hasta que rompa el hervor, volcar sobre el chocolate picado y mezclar hasta obtener una ganache lisa. Añadir la miel para dar brillo.

Bañar la torta con la ganache, cubriendo bien los bordes. Dejar enfriar hasta que la cobertura esté firme.