Torta Susanna: la receta italiana que horneaban nuestras abuelas y que hoy es un éxito en la pastelería
La torta Susanna es un clásico con raíces italianas que, gracias a su inconfundible sabor y una preparación simple pero deliciosa, se ganó el corazón de los amantes de la pastelería.
Se trata de un postre típico de la región Emilia-Romana, fue traído por inmigrantes italianos y hoy revive en cocinas argentinas como un homenaje al sabor de antes. Se cree que fue creada a principios del siglo XX y bautizada en honor a una mujer llamada Susana, posiblemente la hija o esposa del pastelero que ideó la receta.
Con los años, esta receta viajó a sudamérica con las familias italianas que se radicaron en Argentina y Uruguay y hoy es todo un clásico de las mejores pastelerías del país. Su textura suave y su base crocante, la hace irresistible para aquellos fanáticos de la merienda dulce.
Paso a paso: cómo hacer torta Susanna
Para la base:
- 150 g de margarina
- 150 g de azúcar
- 3 yemas
- 150 g de harina común
- 1 cdita de polvo de hornear
Para el relleno:
- 500 g de ricota
- 150 g de azúcar
- 3 yemas
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 1 cda de fécula de maíz
Para la cobertura:
- 150 g de chocolate semiamargo
- 150 cc de crema de leche
- 1 cda de margarina
- 1 cda de miel
Cómo se prepara
Para la base, batí la margarina con el azúcar hasta que quede cremosa. Agregá las yemas una a una y luego la harina con el polvo de hornear. Formá una masa suave y cubrí la base de un molde enmantecado. Llevá al freezer por 10 minutos.
Para el relleno la ricota con el azúcar, las yemas, la esencia de vainilla y la fécula. Verté sobre la base congelada. Llevá al horno precalentado a 180°C por unos 40 minutos, o hasta que esté firme y dorada.
Para la cobertura derretí el chocolate con la crema, la margarina y la miel. Mezclá bien hasta obtener una crema suave y volcala sobre la torta una vez que esté fría.