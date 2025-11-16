Vitel toné sin culpa para Navidad: la receta ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al sabor
Las familias se preparan para pasar Nochebuena y Navidad con una de las especialidades de esta época:el vitel toné, que puede servirse como entrada o plato principal y está caracterizado por sus sabores intensos y salados.
Su preparación es un ritual que reúne historia, sabor y tradición, manteniéndose vigente en las mesas argentinas desde hace años, ya que tiene raíces europeas y llegó a Sudamérica con la inmigración italiana a fines del siglo XIX y principios del XX. Se adaptó rápidamente a las costumbres locales y se convirtió en un símbolo de las fiestas y celebraciones familiares.
Al ser un plato frío, lo hace ideal para el clima cálido de diciembre en Argentina. Además, es muy fácil de servir, debido a que se puede preparar con antelación y dejarlo listo para la gran noche.
A continuación te compartimos una alternativa “sin culpa” que conserva su esencia, pero cuidándote. En lugar de usar mayonesa y crema de leche, se reemplazan por yogur griego natural, que aporta proteínas y una textura suave sin exceso de grasa.
Cómo hacer el vitel toné
Ingredientes
- 1 kg de peceto limpio
- 2 hojas de laurel
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- Sal y pimienta a gusto
- 1 taza de yogur griego natural sin azúcar
- 1 lata de atún al natural
- 1 cucharadita de mostaza
- Jugo de medio limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de alcaparras (opcional, para decorar)
Preparación paso a paso
- Colocarlo el peceto en una olla con agua, laurel, zanahoria y cebolla
- Hervir a fuego medio durante 45 minutos o hasta que esté tierno.
- En una licuadora o procesadora, mezclar el yogur griego, el atún, la mostaza, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta.
- Procesar hasta obtener una textura cremosa
- Una vez fría, filetear el peceto en rodajas finas
- Disponer las rodajas en una fuente y cubrir con la salsa
- Decorar con alcaparras o un toque de perejil picado
- Este vitel toné saludable conserva todo el espíritu festivo del plato original, pero con menos calorías