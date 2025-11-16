Vitel toné sin culpa para Navidad: la receta ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al sabor

Su preparación es un ritual que reúne historia, sabor y tradición, manteniéndose vigente en las mesas argentinas desde hace años.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 16 de noviembre de 2025, 01:30
Vitel Toné vegano
Vitel Toné vegano

Las familias se preparan para pasar Nochebuena y Navidad con una de las especialidades de esta época:el vitel toné, que puede servirse como entrada o plato principal y está caracterizado por sus sabores intensos y salados.

Su preparación es un ritual que reúne historia, sabor y tradición, manteniéndose vigente en las mesas argentinas desde hace años, ya que tiene raíces europeas y llegó a Sudamérica con la inmigración italiana a fines del siglo XIX y principios del XX. Se adaptó rápidamente a las costumbres locales y se convirtió en un símbolo de las fiestas y celebraciones familiares.

Al ser un plato frío, lo hace ideal para el clima cálido de diciembre en Argentina. Además, es muy fácil de servir, debido a que se puede preparar con antelación y dejarlo listo para la gran noche.

A continuación te compartimos una alternativa “sin culpa” que conserva su esencia, pero cuidándote. En lugar de usar mayonesa y crema de leche, se reemplazan por yogur griego natural, que aporta proteínas y una textura suave sin exceso de grasa.

Un vitel toné espectacular. Foto: Instagram @islaflotante.comidas

Cómo hacer el vitel toné

Ingredientes

  • 1 kg de peceto limpio
  • 2 hojas de laurel
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 taza de yogur griego natural sin azúcar
  • 1 lata de atún al natural
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Jugo de medio limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de alcaparras (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso

  1. Colocarlo el peceto en una olla con agua, laurel, zanahoria y cebolla
  2. Hervir a fuego medio durante 45 minutos o hasta que esté tierno.
  3. En una licuadora o procesadora, mezclar el yogur griego, el atún, la mostaza, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta.
  4. Procesar hasta obtener una textura cremosa
  5. Una vez fría, filetear el peceto en rodajas finas
  6. Disponer las rodajas en una fuente y cubrir con la salsa
  7. Decorar con alcaparras o un toque de perejil picado
  8. Este vitel toné saludable conserva todo el espíritu festivo del plato original, pero con menos calorías