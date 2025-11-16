Vitel toné sin culpa para Navidad: la receta ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al sabor

Vitel Toné vegano

Las familias se preparan para pasar Nochebuena y Navidad con una de las especialidades de esta época:el vitel toné, que puede servirse como entrada o plato principal y está caracterizado por sus sabores intensos y salados.

Su preparación es un ritual que reúne historia, sabor y tradición, manteniéndose vigente en las mesas argentinas desde hace años, ya que tiene raíces europeas y llegó a Sudamérica con la inmigración italiana a fines del siglo XIX y principios del XX. Se adaptó rápidamente a las costumbres locales y se convirtió en un símbolo de las fiestas y celebraciones familiares.

Al ser un plato frío, lo hace ideal para el clima cálido de diciembre en Argentina. Además, es muy fácil de servir, debido a que se puede preparar con antelación y dejarlo listo para la gran noche.

A continuación te compartimos una alternativa “sin culpa” que conserva su esencia, pero cuidándote. En lugar de usar mayonesa y crema de leche, se reemplazan por yogur griego natural, que aporta proteínas y una textura suave sin exceso de grasa.

Cómo hacer el vitel toné

Ingredientes

1 kg de peceto limpio

2 hojas de laurel

1 zanahoria

1 cebolla

Sal y pimienta a gusto

1 taza de yogur griego natural sin azúcar

1 lata de atún al natural

1 cucharadita de mostaza

Jugo de medio limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de alcaparras (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso