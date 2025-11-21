Aromático, húmedo y lleno de frutas: el paso a paso para hacer un budín inglés perfecto
Este clásico es un ejemplo perfecto de cómo ingredientes simples pueden transformarse en un postre delicioso y entrañable.
El budín inglés es un clásico de la repostería tradicional que ha viajado de generación en generación, especialmente asociado con celebraciones y reuniones familiares.
Según el Diccionario de la lengua española, “budín” proviene del inglés pudding y también se le puede llamar “pudín”. Se refiere a un dulce que se prepara con bizcocho o pan deshecho en leche y con azúcar y frutas secas.
Cómo hacer un budín inglés
Ingredientes
- 200 g de manteca o mantequilla a temperatura ambiente
- 200 g de azúcar
- 3 huevos
- 300 g de harina 0000 (o de repostería)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de 1 limón o 1 naranja
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 g de frutas abrillantadas picadas
- 100 g de pasas (opcionales)
- 50 g de nueces o almendras picadas (opcional)
- 2 cucharadas de ron, coñac o jugo de naranja para remojar las frutas
Paso a paso
- Colocar las frutas abrillantadas, las pasas y los frutos secos en un bol pequeño
- Agregar el ron o jugo de naranja y mezcla bien
- Dejarlas reposar unos 15 minutos para que se hidraten y potencien su sabor.
- En un bol grande, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla pálida y cremosa. Esto le dará al budín su textura aireada característica
- Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Suma también la ralladura y la esencia de vainilla
- Tamizar la harina con el polvo de hornear e incorpóralos de forma suave y envolvente a la mezcla. Evita batir de más para que el budín no quede denso
- Agregar las frutas remojadas junto con sus jugos
- Mezclar apenas lo necesario para distribuirlas de manera homogénea
- Precalienta el horno a 170 °C.
- Verter la preparación en un molde de budín enmantecado y enharinado.
- Hornea entre 50 y 60 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio
- Deja reposar el budín en el molde 10 minutos y luego desmóldalo sobre una rejilla para que enfríe por completo.
La receta fácil y rápida para hacer budín de banana con dulce de leche
Más allá de la receta, la clave para que quede muy esponjoso y con textura única es pisar bien la banana para que se mezcle con el sabor del dulce de leche. Además, es ideal para hornear con los más chiquitos.
Ingredientes
- 3 bananas maduras (bien pisadas)
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar (puede ser rubia para un sabor más profundo)
- ½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 1 ½ taza de harina leudante (o harina común + 1 cdita de polvo de hornear)
- 1 pizca de sal
- 3 cucharadas generosas de dulce de leche (y un poco más para decorar, si se desea)
Paso a paso
- En un bowl amplio, mezclar las bananas pisadas con el azúcar, los huevos, una pizca de dulce de leche, el aceite y la vainilla
- Integrar bien hasta formar una mezcla homogénea
- Agregar la harina tamizada con la sal (y polvo de hornear, si se usa harina común)
- Mezclar con movimientos envolventes para no perder aire
- Verter la mitad de la mezcla en una budinera previamente enmantecada y enharinada
- Colocar cucharadas de dulce de leche restantes distribuidas de forma irregular, y cubrir con el resto de la preparación
- Si se desea, puede hacerse un efecto marmolado pasando un palillo o cuchillo por la mezcla
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40–50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio (cuidado de no pinchar justo donde está el dulce de leche derretido)
- Desmoldar con cuidado una vez que esté tibio
- Se puede decorar con un hilo de dulce de leche o espolvorear con azúcar impalpable.