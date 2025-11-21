Aromático, húmedo y lleno de frutas: el paso a paso para hacer un budín inglés perfecto

Este clásico es un ejemplo perfecto de cómo ingredientes simples pueden transformarse en un postre delicioso y entrañable.

Budín inglés Foto: El Gourmet

El budín inglés es un clásico de la repostería tradicional que ha viajado de generación en generación, especialmente asociado con celebraciones y reuniones familiares.

Según el Diccionario de la lengua española, “budín” proviene del inglés pudding y también se le puede llamar “pudín”. Se refiere a un dulce que se prepara con bizcocho o pan deshecho en leche y con azúcar y frutas secas.

Cómo hacer un budín inglés

Ingredientes

200 g de manteca o mantequilla a temperatura ambiente

200 g de azúcar

3 huevos

300 g de harina 0000 (o de repostería)

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón o 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de frutas abrillantadas picadas

100 g de pasas (opcionales)

50 g de nueces o almendras picadas (opcional)

2 cucharadas de ron, coñac o jugo de naranja para remojar las frutas

Cómo hacer el budín inglés perfecto Foto: El Gourmet

Paso a paso

Colocar las frutas abrillantadas, las pasas y los frutos secos en un bol pequeño Agregar el ron o jugo de naranja y mezcla bien Dejarlas reposar unos 15 minutos para que se hidraten y potencien su sabor. En un bol grande, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla pálida y cremosa. Esto le dará al budín su textura aireada característica Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Suma también la ralladura y la esencia de vainilla Tamizar la harina con el polvo de hornear e incorpóralos de forma suave y envolvente a la mezcla. Evita batir de más para que el budín no quede denso Agregar las frutas remojadas junto con sus jugos Mezclar apenas lo necesario para distribuirlas de manera homogénea Precalienta el horno a 170 °C. Verter la preparación en un molde de budín enmantecado y enharinado. Hornea entre 50 y 60 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio Deja reposar el budín en el molde 10 minutos y luego desmóldalo sobre una rejilla para que enfríe por completo.

La receta fácil y rápida para hacer budín de banana con dulce de leche

Más allá de la receta, la clave para que quede muy esponjoso y con textura única es pisar bien la banana para que se mezcle con el sabor del dulce de leche. Además, es ideal para hornear con los más chiquitos.

Ingredientes

3 bananas maduras (bien pisadas)

2 huevos

1 taza de azúcar (puede ser rubia para un sabor más profundo)

½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)

1 cdita de esencia de vainilla

1 ½ taza de harina leudante (o harina común + 1 cdita de polvo de hornear)

1 pizca de sal

3 cucharadas generosas de dulce de leche (y un poco más para decorar, si se desea)

Budín de banana. Foto: Freepik.

Paso a paso