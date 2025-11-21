Tortas fritas sin para todos: la receta sin TACC y vegana para acompañar los mates

Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional.

viernes, 21 de noviembre de 2025, 19:30
Receta de torta frita
Receta de torta frita Foto: Instagram @silvana_cocinando

La torta frita es un manjar típico de la gastronomía de Hispanoamérica que usualmente se preparan de forma redondeada y achatada. Si bien es una delicia, muchos le escapan por su alto contenido en grasa, harina y azúcar, por eso para quienes buscan opciones saludables acá te presentamos dos opciones: sin TACC y vegana.

Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional, ya que no tiene grasa ni harina.

Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, o árabe que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptada por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.

Tortas fritas. Foto: captura video
Tortas fritas. Foto: captura video

Tortas fritas sin TACC

Ingredientes

  • Levadura instantánea. 10 gr (1 sobre)
  • 250 grs Agua tibia
  • 500 gs Premezcla sin tacc
  • 1 1/2 cucharada sal
  • Grasa para freír

Paso a paso

  1. Para comenzar esta receta hay que mezclar 125 gs del agua y el azúcar junto a la levadura y dejamos levar
  2. Con la premezcla realizar una corona y colocamos la sal en los costados
  3. Cuando la levadura creció, incorporarla en el centro y añadir el agua tibia sobrante para luego comenzar a amasar.
  4. Añadir una cucharada de grasa derretida y seguir amasando, para luego llevar a levar en un bowl con film
  5. Una vez que duplique su volumen, estirar con palo de amasar y crear las bolitas
  6. Cuando está caliente la grasa, comenzar a cocinar vuelta y vuelta hasta que ambas partes tomen coloración
Tortas fritas. Foto: X/Grok.
Tortas fritas. Foto: X/Grok.

Tortas fritas veganas

Ingredientes

  • 500 gr harina
  • 50 gr margarina vegetal
  • Aceite
  • sal
  • azúcar
  • pimentón (opcional)

Paso a paso

  1. Comenzar derritiendo la margarina, ponen la harina en un bol y le agregan 1 de sal y 2 de pimentón y 1 de azúcar. Luego mezclan bien
  2. Una vez que esté bien integrado, acomodar la harina en forma corona, agregar la margarina y agua de a poco hasta formar una masa manejable
  3. Si la masa les queda dura, les falta agua, tiene que ser una masa linda y blanda
  4. Hacer bolitas con la masa y aplastar con un palo de amasar para darles forma de torta frita
  5. Calentar el aceite y cocinarlas
  6. Luego agregar azúcar en caso de quererlas dulces.