Tortas fritas sin para todos: la receta sin TACC y vegana para acompañar los mates
Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional.
La torta frita es un manjar típico de la gastronomía de Hispanoamérica que usualmente se preparan de forma redondeada y achatada. Si bien es una delicia, muchos le escapan por su alto contenido en grasa, harina y azúcar, por eso para quienes buscan opciones saludables acá te presentamos dos opciones: sin TACC y vegana.
Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional, ya que no tiene grasa ni harina.
Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, o árabe que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptada por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.
Tortas fritas sin TACC
Ingredientes
- Levadura instantánea. 10 gr (1 sobre)
- 250 grs Agua tibia
- 500 gs Premezcla sin tacc
- 1 1/2 cucharada sal
- Grasa para freír
Paso a paso
- Para comenzar esta receta hay que mezclar 125 gs del agua y el azúcar junto a la levadura y dejamos levar
- Con la premezcla realizar una corona y colocamos la sal en los costados
- Cuando la levadura creció, incorporarla en el centro y añadir el agua tibia sobrante para luego comenzar a amasar.
- Añadir una cucharada de grasa derretida y seguir amasando, para luego llevar a levar en un bowl con film
- Una vez que duplique su volumen, estirar con palo de amasar y crear las bolitas
- Cuando está caliente la grasa, comenzar a cocinar vuelta y vuelta hasta que ambas partes tomen coloración
Tortas fritas veganas
Ingredientes
- 500 gr harina
- 50 gr margarina vegetal
- Aceite
- sal
- azúcar
- pimentón (opcional)
Paso a paso
- Comenzar derritiendo la margarina, ponen la harina en un bol y le agregan 1 de sal y 2 de pimentón y 1 de azúcar. Luego mezclan bien
- Una vez que esté bien integrado, acomodar la harina en forma corona, agregar la margarina y agua de a poco hasta formar una masa manejable
- Si la masa les queda dura, les falta agua, tiene que ser una masa linda y blanda
- Hacer bolitas con la masa y aplastar con un palo de amasar para darles forma de torta frita
- Calentar el aceite y cocinarlas
- Luego agregar azúcar en caso de quererlas dulces.