Tortas fritas sin para todos: la receta sin TACC y vegana para acompañar los mates

Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional.

Receta de torta frita Foto: Instagram @silvana_cocinando

La torta frita es un manjar típico de la gastronomía de Hispanoamérica que usualmente se preparan de forma redondeada y achatada. Si bien es una delicia, muchos le escapan por su alto contenido en grasa, harina y azúcar, por eso para quienes buscan opciones saludables acá te presentamos dos opciones: sin TACC y vegana.

Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional, ya que no tiene grasa ni harina.

Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, o árabe que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptada por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.

Tortas fritas. Foto: captura video

Tortas fritas sin TACC

Ingredientes

Levadura instantánea. 10 gr (1 sobre)

250 grs Agua tibia

500 gs Premezcla sin tacc

1 1/2 cucharada sal

Grasa para freír

Paso a paso

Para comenzar esta receta hay que mezclar 125 gs del agua y el azúcar junto a la levadura y dejamos levar Con la premezcla realizar una corona y colocamos la sal en los costados Cuando la levadura creció, incorporarla en el centro y añadir el agua tibia sobrante para luego comenzar a amasar. Añadir una cucharada de grasa derretida y seguir amasando, para luego llevar a levar en un bowl con film Una vez que duplique su volumen, estirar con palo de amasar y crear las bolitas Cuando está caliente la grasa, comenzar a cocinar vuelta y vuelta hasta que ambas partes tomen coloración

Tortas fritas. Foto: X/Grok.

Tortas fritas veganas

Ingredientes

500 gr harina

50 gr margarina vegetal

Aceite

sal

azúcar

pimentón (opcional)

Paso a paso