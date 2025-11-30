Receta de tortas fritas rellenas de queso: una opción salada y deliciosa para la tarde gris

Crocante, económico y capaz de salvar cualquier antojo.

Una deliciosa receta Foto: captura video

La torta frita es un manjar típico de la gastronomía de Hispanoamérica que usualmente se preparan de forma redondeada y achatada.

Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, o árabe que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptada por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.

Con el clima gris, esta delicia se vuelve una aliada para acompañar la tarde. En esta oportunidad te damos unos tips para reversionarla con relleno de queso y así variar las opciones dulces y sumar un toque salado.

Cómo hacer torta fritas rellenas

Ingredientes

500 g de harina 000

1 cdita de sal

2 cdas de grasa derretida o manteca

200 ml de agua tibia (aprox.)

200 g de queso cremoso o mozzarella

Aceite o grasa para freír

Paso a paso