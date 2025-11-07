Tortas fritas sin harina y sin culpa: la receta que no contiene grasa y es ideal para días grises
La torta frita es un manjar típico de la gastronomía de Hispanoamérica que usualmente se preparan de forma redondeada y achatada. Si bien es una delicia, muchos le escapan por su alto contenido en grasa, harina y azúcar, por eso para quienes buscan opciones saludables acá te presentamos una receta ideal.
Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional, ya que no tiene grasa ni harina.
Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, ó árabe que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptada por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.
Tortas fritas, comida. Foto: Freepik
Cómo hacer las tortas fritas sin grasa ni harina
Ingredientes
- Para preparar esta versión liviana de torta fritas, se necesitan los siguientes ingredientes:
- 2 tazas de avena procesada o harina de avena.
- 2 huevos.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- ½ taza de leche o bebida vegetal.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharadita de miel o edulcorante (opcional, si se prefieren dulces).
- Aceite en spray o unas gotas de aceite para dorar (opcional, si se cocinan en sartén).
La receta paso a paso
- Procesar la avena hasta obtener una textura similar a la harina.
- En un bowl, mezclar la avena, los huevos, el polvo de hornear y la sal hasta integrar bien los ingredientes.
- Agregar la leche de a poco y amasar hasta formar una masa homogénea.
- Estirar la masa sobre una superficie limpia y cortar círculos o triángulos del tamaño deseado.
- Cocinar en horno precalentado a 180°C por 15 minutos, o hasta que estén doradas y crocantes. También pueden hacerse en sartén antiadherente con unas gotas de aceite para lograr una textura más tradicional.
- Servir calientes y acompañar con mate, café o una infusión.