Truco definitivo para recalentar el asado del día anterior y asegurarte de que quede jugoso y no pierda sabor

Con estos consejos, vas a poder disfrutar de un asado delicioso y tierno, incluso días después de haberlo preparado.

Cómo recalentar de forma correcta el asado Foto: Instagram @unfuego_acompanado

La experiencia del asado no termina cuando el fuego se apaga, sino que suelen quedar deliciosas sobras para disfrutar después. Para conservar la carne de manera adecuada y preservar su sabor característico, es fundamental seguir ciertos cuidados.

Almacenar y recalentar adecuadamente los restos no solo evita el desperdicio, sino que también permite disfrutar nuevamente de los sabores, como si estuvieran recién salidos de la parrilla.

Consejos para recalentar el asado

En primer lugar, es fundamental guardar la carne en un recipiente hermético para evitar que absorba olores de otros alimentos en la heladera. Esto, además, prolongará su frescura por más tiempo.

Un truco clave para mantener la carne jugosa al recalentarla es separar los jugos que soltó durante la cocción. Estos deben almacenarse en un recipiente aparte. Cuando llegue el momento de calentar la carne, solo tendrás que añadir un poco de ese líquido para recuperar su humedad y evitar que se reseque.

Lo de Charly, parrilla abierta las 24hs. Foto: Instagram @parrillalodecharly

Hay que tener en cuenta que no todos los cortes de carne se recalientan de la misma manera. Los que tienen mayor proporción de grasa, como la tira de asado o el vacío, son más amenos a la hora de calentar. Los cortes magros, por el contrario, pueden perder su textura si no se majean con cuidado.

¿Horno o microondas?

Generalmente, la mejor opción para recalentar carne es el horno. Para evitar que se seque, es recomendable envolver cada pieza en una combinación de papel aluminio y papel manteca: colocar primero una capa de aluminio, seguida de una de manteca, y en el centro, la carne acompañada de su jugo. De esta manera, el asado se mantendrá tierno y jugoso.

La achura poco conocida que conquista en la parrilla. Foto: Unsplash.

Sin embargo, si tienes poco tiempo y preferís utilizar el microondas, es ideal calentar la carne en porciones pequeñas. Los trozos grandes tienden a secarse rápidamente en este tipo de cocción. Para prevenirlo, rocía la carne con un poco de agua o sus propios jugos antes de calentarla. Este sencillo truco ayudará a que la carne conserve su humedad y resulte más agradable al paladar.

La nueva forma de cocinar carne que se deshace con el tenedor

Cómo preparar la carne sin parrilla

Ingredientes

1 kg de carne vacuna (paleta, roast beef u osobuco funcionan muy bien)

1 cebolla grande en rodajas

2 tomates en rodajas

1 morrón en tiras

3 dientes de ajo picados

½ taza de salsa barbacoa o kétchup

3 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de pimentón ahumado

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta a gusto

Opcional: una cucharadita de humo líquido o un trocito de panceta para sumar un toque ahumado

Paso a paso