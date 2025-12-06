Un clásico sin harina: paso a paso, cómo hacer pebetes libre de gluten para disfrutar en el almuerzo

Esta receta es fácil, rendidora y no requiere que seas un verdadero experto en la panadería. Cómo hacerlo.

Pan de pebete Foto: Panificadora tigre

Los pebetes son uno de los panes clásicos de la panadería argentina y de los almuerzos escolares. Su textura suave, ligeramente dulce y su miga esponjosa es la mezcla perfecta para rellenar con jamón, queso, tomate y mucha mayonesa.

Aunque su receta original contiene harina de trigo, existe otra reversión de este delicioso pan sin gluten, ideal para aquellas personas que son celíacas, pero al mismo tiempo no quieren resignarse simplemente a no deleitar su paladar con uno de estos míticos sándwiches.

Pan de pebete Foto: Panificadora tigre

Hacerlo es muy fácil, solamente debés contar con los ingredientes necesarios, un horno precalentado y 15 minutos de tu tiempo. ¿El resultado? Un pan igual de esponjoso que el tradicional, pero mucho más saludable.

Receta de pebetes sin gluten (para 4 personas)

Ingredientes:

200 g de harina de arroz

150 g de fécula de mandioca

100 g de maicena

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

10 g de levadura seca

1 cucharadita de goma xántica (o 2 cucharaditas de psyllium en polvo)

2 huevos

50 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

200 ml de leche tibia (puede ser vegetal)

1 cucharadita de vinagre de manzana

Pan de pebete Foto: Panificadora tigre

Preparación:

En un bol, mezclar las harinas y tamizar el azúcar y la sal. Hacer un hueco en el centro. Disolver la levadura en la leche tibia junto con el vinagre y dejar reposar 10 minutos. Luego, agregar los huevos y el aceite a la mezcla líquida, batir ligeramente y verter sobre los ingredientes secos.

Integrar hasta formar una masa pegajosa pero uniforme. Si queda muy seca, añadir un chorrito más de leche. Dividir en porciones, formar los pebetes y colocarlos sobre una placa con papel manteca. Dejar levar en un lugar cálido hasta que dupliquen su tamaño (unos 45 minutos).Precalentar el horno a 180 °C y hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortarlos.