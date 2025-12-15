Mantecol casero sin gluten: paso a paso, cómo preparar el clásico turrón de maní pero apto para celíacos

Sin horno y con ingredientes simples, esta receta casera se posiciona como una de las opciones más buscadas para la mesa dulce navideña. En esta nota, te detallamos qué necesitas y cómo debés prepararla.

Mantecol casero sin TACC. Foto: Freepik.

En cada mesa navideña hay sabores que despiertan recuerdos y tradiciones. Entre ellos, el mantecol ocupa un lugar privilegiado. Con el auge de la cocina casera y la búsqueda de opciones aptas para todos, el turrón de maní sin gluten se convirtió en una de las recetas más buscadas para las fiestas, especialmente por quienes deben seguir una alimentación libre de TACC.

Esta versión casera del clásico mantecol no solo es apta para celíacos, sino que además se destaca por su simplicidad: no requiere horno, se prepara con pocos ingredientes y mantiene intacto el sabor característico del maní. El resultado es un postre suave, delicioso y accesible, ideal para renovar la mesa dulce sin complicaciones.

Mantecol casero. Foto: Freepik.

Turrón de maní sin gluten: ¿qué ingredientes necesitás?

La receta rinde aproximadamente 10 porciones y lleva solo cuatro ingredientes básicos:

1 clara de huevo.

3 cucharadas de miel.

2 cucharadas de agua.

200 gramos de pasta de maní casera.

Es fundamental verificar que todos los ingredientes cuenten con certificación sin TACC, especialmente la pasta de maní, para garantizar que la preparación sea apta para celíacos.

Cómo preparar la pasta de maní casera

Antes de comenzar con el turrón, se puede elaborar la pasta de maní en casa de forma sencilla:

Colocar maní tostado en una licuadora o procesadora.

Agregar una cucharadita de aceite de girasol.

Procesar hasta obtener una textura cremosa y homogénea.

Si fuera necesario, sumar una cucharadita de agua para facilitar el licuado.

Crema de maní.

Paso a paso: cómo hacer mantecol sin gluten

En una olla a fuego medio, calentar la miel hasta que comience a hervir y se formen burbujas. Mientras tanto, batir la clara de huevo a punto nieve. Una vez lista la miel, volcarla en forma de hilo sobre la clara batida para cocinarla, sin dejar de batir. Continuar batiendo hasta que la preparación se temple y se forme un merengue firme. Incorporar la pasta de maní y mezclar hasta integrar por completo. Volcar la preparación en un molde de silicona o una budinera forrada con papel manteca. Llevar a la heladera durante cuatro horas. Desmoldar, cortar en porciones y servir.

Mantecol casero. Foto: Freepik.

Este mantecol sin gluten demuestra que es posible disfrutar de los sabores tradicionales de las fiestas con recetas inclusivas, simples y económicas.

Ideal para compartir con familia y amigos, el turrón de maní casero se suma a la mesa navideña como una alternativa segura y deliciosa para personas celíacas, sin resignar textura ni sabor.