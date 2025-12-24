La receta fácil de seguir, ideal para hacer un pan dulce que sorprenda a todos en la mesa navideña

Un clásico de las Fiestas no necesita de una preparación dificultosa para lograr un sabor único. El paso a paso para hacerlo en casa y disfrutarlo en Navidad.

El pan dulce, un infaltable en Navidad. Foto: Freepik

Clásico, rendidor y cargado de tradición, el pan dulce casero invita a recuperar las recetas de siempre y a disfrutar del ritual de cocinar para compartir. Ideal para acompañar el brindis o cerrar la noche con una porción generosa y un toque dulce para celebrar, es simple de preparar si se sigue el paso a paso minuciosamente.

Con ingredientes accesibles y un procedimiento claro, esta receta se adapta tanto a quienes se animan por primera vez a la pastelería como a los más experimentados que buscan un resultado confiable. El secreto está en respetar los tiempos de reposo y en trabajar la masa con paciencia, para lograr un pan dulce esponjoso, aromático y bien equilibrado en sabores.

Pan dulce. Foto: Unsplash.

Además, su versatilidad permite personalizarla según los gustos de cada familia: se pueden variar las frutas, sumar chips de chocolate o frutos secos, e incluso darle un toque especial con especias o licores. Así, este pan dulce se convierte en una opción ideal para lucirse en la mesa navideña y sorprender a todos con una preparación casera que combina practicidad, tradición y sabor.

Los ingredientes para hacer un pan dulce casero, de 1 kilo

Aunque puedan parecer muchos ingredientes, todos son necesarios para lograr un pan dulce esponjoso y con un sabor único.

Para el amasijo (esponja o poolish)

1 taza de leche tibia

30 g de levadura fresca

3 cucharadas de harina 000

Para la masa

550 g de harina 0000

½ cucharadita de sal

150 g de manteca pomada

150 g de azúcar

1 cucharadita de malta o miel

2 huevos

1 cucharada de coñac

1 cucharada de agua de azahar (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de ralladura de limón o naranja

150 g de pasas de uva sultanas

150 g de pasas de uva rubias

50 g de nueces picadas

50 g de cáscaras de naranja confitadas en tiras finas

El paso a paso para hacer un pan dulce casero

En tan solo 1 hora, es posible preparar un pan dulce casero que conserve el sabor tradicional, ideal para quienes buscan una alternativa rápida sin resignar calidad ni ese toque artesanal que distingue a las recetas hechas en casa: