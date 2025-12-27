Torre de panqueques: la fresca y versátil receta para sorprender a todos tus familiares en Año Nuevo

Este plato gastronómico es el aliado perfecto como previa del menú principal. Los chefs revelaron un secreto fundamental para que no quede seca o se quiebre al cortarla. Conocélo dentro de la nota.

Torre de panqueques. Foto: Alicante.

Cada vez falta menos para culminar el 2025 y encarar un nuevo año. Sin embargo, las familias ya comienzan a pensar en el menú gastronómico. En este contexto, hay un plato que ganó protagonismo por su frescura y versatilidad: la torre de panqueques.

Si bien debe prepararse con anticipación, es la aliada perfecta, ya que te libera la cocina antes del menú principal. No obstante, existe un secreto fundamental para que no quede seca o se quiebre al cortarla.

La receta navideña de la torre de panqueques

Torre de panqueques. Foto: Recetas Gratis.

Ingredientes

250 gramos de harina 0000

150 gramos de queso crema

100 gramos de mayonesa

500 centímetros cúbicos de leche

3 huevos

10 hojas de espinaca cruda

8 fetas de queso de máquina

4 fetas de jamón cocido

2 paltas

1 zanahoria

1 tomate

El paso a paso de la preparación

1- Masa: en un recipiente, tamizar la harina con la sal. Hacer un hueco en el centro y colocar los huevos junto con la mitad de la leche. Batir enérgicamente hasta lograr una pasta lisa y sin grumos. Luego, agregar el resto de la leche y seguir batiendo hasta integrar todo.

Aquí, el secreto del chef: dejar reposar la masa al menos 30 minutos. Esto permite que la harina se hidrate bien, lo que evitará que los panqueques se rompan al cocinarlos.

2- Cocción: calentar una sartén de teflón a fuego medio. Frotar apenas una cucharadita de manteca ayudándote con un papel absorbente (no debe quedar aceitosa). Con un cucharón, volcar la mezcla en el centro y mover la sartén circularmente para cubrir todo el fondo. Si queda algún hueco, agregar un poquito más de mezcla. Cocinar hasta que la superficie se vea seca y los bordes se despeguen. Dar vuelta y cocinar solo 10 segundos más. Ir apilándolos en un plato para mantener la humedad.

3- Crema: mezclar en otro recipiente el queso crema con la mayonesa. Condimentar con sal, pimienta negra, el ajo rallado y, si te gusta el toque cítrico, la ralladura de limón.

4- Armado: untar 6 panqueques con la crema preparada. Comenzar el montaje intercalando capas: cubrir con los vegetales (espinaca, palta, zanahoria, tomate) y asegurar al menos dos capas que tengan jamón y queso para dar estructura y sabor.

Torre de panqueques. Foto: Sobran Sabores.

Tip adicional: armar la torre 30 minutos antes de comerla y llevarla inmediatamente a la heladera. El frío hará que la crema tome cuerpo, la estructura quede firme y se pueda cortar una porción prolija sin que se desmorone.

