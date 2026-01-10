Helado casero de banana split: la receta fácil, fresca y sin complicaciones. Foto: Freepik.

Cuando llega el calor, y sobre todo las térmicas extremas, los postres frescos se vuelven protagonistas. Entre ellos, el helado de banana split ocupa un lugar especial por su asociación al verano.

Sin embargo, este clásico también puede reinventarse en una versión casera, más liviana y sin azúcar refinada, ideal para quienes buscan opciones prácticas y saludables sin resignar sabor.

Preparar helado en casa ya no es una tarea complicada ni requiere equipamiento especial. Con pocos ingredientes y en cuestión de minutos, es posible lograr una textura cremosa y un gusto intenso a banana, aprovechando el dulzor natural de la fruta y evitando conservantes o aditivos industriales. Es, sin dudas, una alternativa perfecta para los días de altas temperaturas.

Paso a paso: cómo hacer helado de banana split casero, saludable y en casa

Ingredientes

4 bananas maduras, peladas y congeladas.

2 tazas de leche en polvo (entera o descremada).

1 taza de agua.

Endulzante a gusto o azúcar (opcional).

Chips de chocolate amargo.

Dulce de leche.

Nueces o frutos secos (opcional).

Paso a Paso

Colocar las bananas congeladas en una procesadora o licuadora potente junto con el agua. Procesar hasta obtener una mezcla espesa y cremosa. Incorporar la leche en polvo de a poco, integrando bien hasta lograr una textura homogénea. Endulzar a gusto si se desea, mezclando hasta disolver por completo. Agregar los chips de chocolate, el dulce de leche y los frutos secos en trozos, integrando suavemente con espátula. Llevar al freezer durante al menos una hora para lograr una consistencia más firme.

El postre ideal para el verano y para toda la familia

Este helado casero de banana split se destaca por su rapidez, su simpleza y su perfil más saludable. En pocos minutos, permite resolver un postre fresco sin recurrir a productos ultraprocesados, con ingredientes controlados y naturales.

Además, su base admite múltiples variantes, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día y perfecta para compartir en familia durante el verano. Un clásico reinventado, más liviano y sin complicaciones.