El “plato saludable de Harvard”: cómo lograr una alimentación equilibrada respaldada por la ciencia

Alimentación saludable. Foto: Unsplash.

La ciencia demostró, de forma creciente, que la calidad de los alimentos que consumimos diariamente incide directamente en nuestra salud general.

En respuesta a los numerosos índices de obesidad y enfermedades crónicas, expertos de la Harvard School of Public Health desarrollaron el Healthy Eating Plate (Plato para comer saludable), una herramienta visual diseñada para fomentar elecciones alimentarias más saludables.

Almuerzo o cena saludable. Foto Unsplash

Alimentación saludable. Foto: Unsplash.

Esta propuesta se presenta como una alternativa al modelo MyPlate del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. A diferencia de este último, el Plato de Harvard se apoya exclusivamente en investigaciones científicas actualizadas y se mantiene al margen de posibles influencias externas, como los intereses agrícolas que condicionaron recomendaciones previas.

En este sentido, el doctor Anthony Komaroff, editor jefe de Harvard Health Publications y profesor de medicina en la Harvard Medical School, destacó:

“Uno de los campos más importantes de la ciencia médica en los últimos 50 años es la investigación que demuestra cuán poderosamente nuestra salud se ve afectada por lo que comemos“.

Alimentación saludable. Foto Unsplash.

Alimentación saludable. Foto: Unsplash.

¿Cómo se compone el “Plato saludable de Harvard”?

El Healthy Eating Plate divide visualmente un plato en cuatro secciones con proporciones orientadas a lograr una comida balanceada:



Verduras: deben ocupar la mitad del plato. Se sugiere priorizar variedad y evitar las papas, por su alto contenido de almidón.



Granos integrales: un cuarto del plato debe contener alimentos como arroz integral, avena o quinoa, que tienen un impacto más suave sobre el azúcar en sangre que los granos refinados.



Proteínas saludables: el otro cuarto debe incluir opciones como pescado, pollo, legumbres o frutos secos, limitando el consumo de carne roja y evitando las carnes procesadas.



Aceites vegetales saludables: se recomienda usar aceites como el de oliva, canola o girasol para cocinar, debido a sus beneficios sobre el colesterol.



Bebidas: se aconseja elegir agua, té o café sin azúcar, y reducir el consumo de bebidas azucaradas y jugos a pequeñas cantidades.



El profesor Walter Willett, quien preside el Departamento de Nutrición de la HSPH, subrayó: “La Healthy Eating Plate se basa en la mejor evidencia científica disponible y proporciona a los consumidores la información que necesitan para tomar decisiones que pueden afectar profundamente nuestra salud y bienestar”.

Envejecimiento saludable. Foto: Freepik.

Alimentación saludable. Foto: Freepik.

Harvard Health Publications, brazo divulgador de la Harvard Medical School, fue fundado en 1975 con el objetivo de proporcionar información médica confiable al público general.

Desde entonces, amplió su oferta a boletines, libros, videos y herramientas interactivas, apoyándose en el conocimiento de más de 10.000 médicos de la institución y sus hospitales afiliados.

Por su parte, la Harvard School of Public Health promueve la salud global a través de la investigación, la educación y la comunicación, abarcando áreas como la epidemiología, la salud maternoinfantil, la prevención de la violencia y la gestión sanitaria.