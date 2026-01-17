El secreto mejor guardado para elegir la rúcula. Foto: Freepik.

La rúcula es una de esas hojas verdes que divide opiniones: o la amás por su sabor intenso y algo picante, o la evitás porque te resulta demasiado fuerte. Pero lo que muchos no saben es que no toda la rúcula tiene el mismo gusto. De hecho, hay una forma muy simple para saber si va a ser más suave o más amarga y todo está en la forma de la hoja.

En un video que se volvió viral en redes, Paulina Cocina, experta en cocina y divulgadora gastronómica, explicó un truco práctico para identificar la intensidad de la rúcula con solo mirarla. Según cuenta, la clave está en entender cómo crece esta planta y cuántas veces fue cosechada.

El secreto mejor guardado para elegir la rúcula. Foto: Freepik.

La rúcula es una planta de crecimiento continuo: nace, se corta, vuelve a crecer, se vuelve a cortar y así sucesivamente. Y en cada nuevo rebrote, su sabor se intensifica. Es decir, cuantas más veces vuelve a crecer, más amarga y potente se vuelve.

El truco para saber si la rúcula será suave o intensa

En el video, Paulina muestra distintas hojas para ejemplificarlo. Las hojas más redondeadas, con bordes suaves y sin “puntas” marcadas, corresponden a las primeras camadas de la planta. Estas son las más tiernas y suaves, ideales para quienes recién empiezan a incorporar rúcula en ensaladas o para combinar con otros verdes sin que domine el plato.

El secreto mejor guardado para elegir la rúcula. Foto: Freepik.

En cambio, cuando la hoja empieza a alargarse y aparecen esas puntitas bien definidas en los bordes, estamos frente a una rúcula de una camada posterior. Y cuanto más pronunciadas son esas puntas, más intenso será su sabor. Las hojas más grandes, irregulares y con formas bien marcadas suelen ser las más fuertes y amargas.

“Esta hoja redondita es de las primeras, esta que tiene puntitas ya es otra camada, y esta de las últimas camadas es mucho más fuerte”, explica Paulina Cocina en el video, dejando en claro que no se trata de una cuestión de tamaño solamente, sino de forma y momento de crecimiento.

El secreto mejor guardado para elegir la rúcula. Foto: Freepik.

Este dato no solo sirve para elegir mejor en la verdulería o en el supermercado, sino también para quienes cultivan rúcula en casa. Las primeras camadas siempre van a ser más suaves, mientras que las últimas más fuertes y picantes.