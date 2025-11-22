La forma correcta de guardar la lechuga en la heladera para que no se ponga fea

Existen trucos de cocina sencillos, pero muy útiles que pueden salvarnos en más de una ocasión. Desde cómo conservar mejor los ingredientes hasta consejos para que las verduras se mantengan frescas por más tiempo, estos tips hacen que la rutina en la cocina sea mucho más fácil y práctica.

La forma correcta de guardar la lechuga en la heladera.

Al organizar las compras y las comidas de la semana, muchas personas suelen dejar de lado la lechuga porque se echa a perder muy rápido en la heladera. Sin embargo, existen algunos trucos que permiten conservarla hasta una semana.

La nutricionista Laura Romano, creadora de la cuenta @integralnutricion, compartió en Instagram un consejo que facilita la vida en la cocina a muchos: cómo guardar la lechuga de forma correcta para que se mantenga fresca por más tiempo.

Es importante destacar que la lechuga es una hortaliza baja en calorías, con alto contenido de agua y fibra, además de aportar antioxidantes como las vitaminas A y C, minerales y compuestos como flavonoides y lactucarium, que le confieren propiedades diuréticas, relajantes y beneficios para el corazón, la digestión y el sistema nervioso.

Cómo guardar la lechuga en la heladera para que no se eche a perder.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina, se recomienda consumir cinco porciones diarias de frutas y verduras, incluyendo variedad de tipos y colores. Por ello, sumar lechuga u otras verduras de hoja es una manera sencilla y saludable de cumplir con esta recomendación.

Cómo guardar la lechuga en la heladera para que no se eche a perder

“Me crees si te digo que esta lechuga tiene más de una semana en la heladera? El truco es guardar las hojas bien lavadas, intercaladas con servilletas de papel en un tupper o bolsita en la heladera y así tenés las hojas siempre frescas y listas", comparte la nutricionista.

Cómo guardar la lechuga en la heladera. Video Instagram @integralnutricion

De esta manera, se puede lavar la lechuga para toda la semana y consumirla sin que se ponga fea, un consejo que muchas veces resulta clave y ofrece una gran solución cuando no hay ganas de lavar verduras de hoja para la ensalada.

Ideas de almuerzo: ensalada de lechuga, pollo y palta

Ingredientes (para 2 porciones):

4 tazas de lechuga, lavada y cortada

1 pechuga de pollo a la plancha, cortada en tiras

1 palta cortada en rodajas

1 zanahoria mediana rallada.

1 tomate grande cortado en cubos

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de miel

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta al gusto

Ideas de ensalada para almuerzo. Foto Unsplash.

Paso a paso