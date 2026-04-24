Granola Foto: Unsplash

Muchas veces la alimentación saludable se vuelve difícil por su engorrosa preparación. En esta ocasión, el chef Coco Carreño nos da una receta fácil para desayunar una deliciosa granola casera que se puede añadir al yogur, comer con leche o frutas.

Además, preparar tu propia granola en casa no solo te permite ahorrar, sino también elegir ingredientes de mejor calidad y adaptar la receta a tus gustos personales. Con un equilibrio perfecto entre lo crocante y lo nutritivo, esta opción es ideal para quienes buscan empezar el día con energía sin complicarse en la cocina. Una vez que la pruebes, se convertirá en un básico infaltable en tu rutina diaria.

Granola Foto: Unsplash

Qué ingredientes necesitás para hacer la granola casera de Coco Carreño

450 g de avena arrollada

120 g semillas de girasol

50 g de semillas de sesamo

2 cucharaditas de canela en polvo

80 cc de aceite de girasol (puede ser de coco)

120 g de miel de buena calidad

100 g de azúcar rubia

250 g de frutos secos tostados

1 cucharadita de sal fina

Pistacho, nueces, frutos secos. Foto: Freepik

Paso a paso: cómo preparar granola en casa de forma sencilla

Tostar el fruto seco en horno a 170 °C por 10 minutos, retirar y reservar. Mezclar en un bowl la avena, las semillas de sésamo y girasol, el azúcar rubio, la canela y el aceite. Sumar la miel y mezclar todo muy bien. Llevar a una placa apenas aceitada y hornear a 160 °C por 20 minutos, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue y se formen bloques, de esta manera quedara suelta. Cuando esté dorada y haya cambiado de color, retirar del horno, agregar los frutos secos tostados y mezclar todo. Dejar enfriar y guardar en recipiente hermético bien cerrado para evitar que humedezca. Dura 7 días.

Yogur griego artesanal: todos los tips de Coco Carreño para hacerlo en tu casa

Coco Carreño nos enseña a hacer el más delicioso yogur griego artesanal con sus tips de cocina. El proceso comienza al disolver 4 cucharadas de leche en polvo en 1 litro de leche entera. El chef comenta que debe hacerse en una cacerola a fuego medio hasta alcanzar el hervor.

Luego, apagar el fuego y trasvasar a otro bowl que tenga debajo un baño maría invertido de agua y hielo para acelerar el descenso de temperatura. Con ayuda de un batidor o cuchara de madera, mezcle y baje la temperatura a 38-39 grados. El otro tip dice que no debe quemar el labio inferior al contacto.

Como siguiente paso, el experto señala que es fundamental controlar la temperatura antes de avanzar. “Si la leche supera los 40 grados se mueren los fermentos naturales del yogurt y no sirve la mezcla”, advierte.

El chef Coco Carreño. Foto: Instagram @coco.carreno

Continúa: agregue el yogurt natural comprado y revuelva bien. Tape con film el bowl y envuelva bien con una manta o frazada. La mezcla se deja en el horno apagado toda la noche, entre 8 a 12 horas.

Es importante llevar el yogurt a la heladera al día siguiente para que tome cuerpo y se interrumpa el proceso de proliferación de las bacterias. Finalmente, puede consumirse dentro de los 3 días.

Para hacer yogurt griego: vuelque el yogurt sobre un lienzo o un colador de malla fina y deje reposar en heladera hasta que drene y quede cremoso.