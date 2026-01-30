Medialunas

Este 30 de enero, se celebra el Día Mundial del Croissant. Si bien no es lo mismo que una medialuna, muchas personas toman la fecha de excusa para disfrutar de sabores perfectos. En este marco, las medialunas rellenas de dulce de leche aparecen como una opción ideal para disfrutar de un desayuno o una merienda destacado.

A la hora de hacer esta receta en casa, lo peor que puede pasar al oficiar de repostero en el hogar es que no se consiga la textura ideal. Es importante que la masa sea suave y aireada y, para lograrlo, el tiempo de reposo es crucial dado que permite que la levadura fermente y la masa crezca.

Medialunas con dulce de leche Foto: Instagram @medialunasciudadevita

Otro de los trucos para lograr la medialuna rellena perfecta es no excederse en la cantidad de dulce de leche. Si se coloca mucho puede derramarse y arruinar la forma de la medialuna o incluso generar un exceso de humedad en la masa.

Se recomienda colocar una cantidad moderada en el centro de cada triángulo de masa y cerrarlo con delicadeza, presionando ligeramente los bordes y sellar bien.

Los ingredientes necesarios para hacer medialunas rellenas de dulce de leche

500 g de harina 0000

10 g de sal

50 g de azúcar

20 g de levadura fresca

250 ml de leche tibia

2 huevos

100 g de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

Dulce de leche

Cómo hacer medialunas rellenas de dulce de leche