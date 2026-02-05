Empanadas de choclo. Foto: Freepik

Las empanadas de choclo y salsa blanca son una gran opción tanto para el almuerzo como para la cena. El relleno cremoso del maíz y la cebolla forman una mezcla que te lleva a recordar las recetas de la abuela.

El choclo es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina por su versatilidad, sobre todo se puede encontrar en empanadas, tartas y ensaladas. En esta oportunidad, el agregado de salsa blanca le da un toque y una textura suave, única y agradable.

Receta para una tarta de choclo y salsa blanca

Ingredientes

Leche descremada: 125 ml (aprox. media taza)

Manteca: 1 cucharada sopera

Harina de trigo: 1 cucharada sopera

Tapas para empanadas: 8 unidades

Cebolla: 1 unidad

Choclo cremoso: 1 lata

Cebolla a gusto

Nuez moscada: 1 cucharadita

Pimienta negra: 1 pizca

Huevo para pintar

Queso rallado: 1 cucharada sopera

Aceite: 1 cucharada

Agua caliente: aproximadamente 2 cucharadas

Empanadas de choclo. Foto: Freepik

Paso a paso

Pochar y caramelizar la cebolla: picá la cebolla y rehogala a fuego medio con una cucharadita de aceite. Cuando empiece a dorarse, agregá 2 cucharadas de agua caliente y bajá el fuego; dejá que el líquido se evapore. Sumá la parte blanca de la cebolleta y repetí el proceso. Si te gusta más caramelizada, podés agregar un poco más de agua. Mezclar el choclo con el sofrito: retirá la sartén del fuego y mezclá la cebolla con el choclo cremoso. Condimentá con nuez moscada y pimienta, y agregá el queso rallado. Integrá bien todos los ingredientes. Preparar el roux para la salsa blanca: en la misma sartén, derretí la manteca y añadí la harina. Cociná a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla tome apenas color. Hacer la salsa blanca sin grumos: incorporá la leche de a poco, sin dejar de mezclar (mejor si es con batidor), hasta lograr una salsa espesa y bien lisa. Unir la salsa blanca con el relleno: mezclá la salsa blanca con el relleno de choclo. Probá y ajustá la pimienta o la nuez moscada si hace falta. Dejá enfriar para que el relleno tome más consistencia. Rellenar y cerrar las empanadas: con el relleno frío, distribuí sobre las tapas de empanada. Humedecé los bordes con un poco de agua, cerrá y sellá (con repulgue o presionando con tenedor). Colocalas en una placa apenas engrasada, con el cierre hacia arriba. Consejo: es clave que el relleno esté bien frío; si está tibio, ablanda la masa y aumenta las chances de que se abran en el horno. Pintar para un buen dorado: pincelá las empanadas con huevo batido para que queden bien doradas y brillantes. Hornear: llevalas a horno precalentado a 200 °C por unos 20 minutos, o hasta que estén bien doradas. Dejá reposar 2 o 3 minutos antes de servir.

Las empanadas de choclo son de las más elegidas por su gusto, versatilidad y textura. Son ideales para llevar a cualquier reunión y no pueden faltar en los cumpleaños. ¡A comer!

Tip infalible: el truco de las abuelas para que las empanadas al horno no se abran

Las empanadas son una de las comidas típicas más preciadas de Argentina. Con su relleno jugoso, su sabor irresistible y su versatilidad, este plato se convirtió en uno de los más elegidos por los argentinos. Es cierto que existen distintas recetas para prepararlas, pero más allá de cuál elijas, hay un problema bastante común: que exploten al horno al momento de cocinarlas. Cómo evitarlo.

Si bien son varias las recetas que se pueden encontrar en libros de cocina, redes sociales, conocimientos familiares y programas sobre cómo hacer una buena empanada y disfrutarla en la noche de un sábado o compartirla con amigos, ninguna revela el secreto para evitar que estas se abran.

En ese sentido, Edgardo Rios, un reconocido cocinero en redes sociales bajo el usuario Mambrunense, parece ponerle fin a este problema: “¿Las empanadas de jamón y queso se te revientan? Hoy te enseño a hacerlas y aprovechá porque sirven para emprender", expresó.

Cómo evitar que las empanadas al horno no se rompan. Foto: Instagram @lasrojas.empanadas

¿Cómo evitar que las empanadas se rompan?

Colocar el relleno justo : calcular la cantidad de relleno que se coloca dentro de una tapa de empanada. Poner relleno de más es un gran error porque al cocinarse la masa cambiará de forma y esto provocará que el interior haga presión.

Precalentar el horno : se recomienda que este lleve un tiempo prendido antes colocar cualquier empanada que se pretenda cocinar.

Elegir la masa adecuada : no debe ser muy finita.

Asegurarse que el relleno este frío: colocar el relleno en frío porque en caliente podría provocar que la masa pierda fuerza y al cocinarse termine de romperse.

¿Cómo evitar que las empanadas se rompan? Foto: Instagram @lamorena.ba

En el caso de las empanadas de jamón y queso, el cocinero destaca un ingrediente adicional que genera opiniones divididas: para algunos, potencia el sabor, mientras que otros creen que altera la receta original. En esta versión, se añadió salsa blanca a la mezcla, lo que permitió que el queso se expandiera, pero sin desbordarse.

Para evitar que las empanadas se abran durante la cocción, es importante sellar bien los bordes previamente mojados, presionando de manera firme para que queden bien cerrados. También, algunos recomiendan pincelar los bordes con huevo batido antes de hornearlas, lo que ayuda a sellar aún más y le da un color dorado. Es clave no sobrecargar el relleno para que no se desborde y cause que la empanada se abra.