Las mejores empanadas salteñas de Buenos Aires. Foto: Instagram @elimperfectook

Que las comidas del norte argentino son de las más aclamadas en todo el país no es noticia. Sin embargo, sí lo es el hecho de que se pueda comer como si se estuviera en Salta, en pleno centro porteño. Esa sensación la permite “El Imperfecto”, un bodegón ubicado en el barrio de Palermo que logró capturar ese sabor único, llevando los platos norteños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este restaurante, situado en Gascón 1417, tiene preparaciones que rápidamente se convirtieron en las favoritas de sus clientes, como las empanadas salteñas. Capaces de conquistar al comensal desde el primer bocado, son el plato fuerte de “El Imperfecto”, aunque no el único.

Bodegón El Imperfecto. Foto: Instagram/elimperfectook

Es un lugar que suele estar lleno debido a que, además de la inigualable recreación de los sabores norteños que ofrece, se caracteriza por un ambiente acogedor y unos precios accesibles que captan aún más la atención de muchos clientes, que disfrutan de su calidad gastronómica sin tener que gastar de más.

Debido a su alta demanda, es recomendable hacer una reserva a través de su página web, donde los clientes deben completar detalles como la cantidad de personas y el horario de preferencia.

Los platos más recomendados de “El Imperfecto”

Además de ser famoso por sus empanadas salteñas, el bodegón también cuenta con una gran variedad de platos que maravillan a cada persona que los degusta. Entre ellos, se destacan:

Empanada salteña de carne al horno a leña: $3000

Empanada salteña de queso frita (vegetariano): $3000

Empanadas salteñas de queso (combo vegetariano x 3 unidades solo salón): $8500

Empanadas salteñas de carne (combo x 3 unidades solo salón): $8500

Provoleta Margarita (provoleta / tomate asados / albahaca): $14.000

Provoleta y Jalapeño (provoleta / jalapeños asados): $4000

Choclo al horno de barro (Choclo / 3 Mantecas: Huacatay, miso, rocoto y ajo asado): $9000

Pesca del día (coliflor/ pickles de zanahoria / espinaca): $15.500

Matambrito de cerdo (Gochujang (picante) o miel de caña): $19.500

Flan con dulce de leche Campo Quijano o crema: $8500

Duraznos al horno de barro con crema: $7800

Bodegón El Imperfecto. Foto: Instagram/elimperfectook

Abre de miércoles a viernes en el horario nocturno, de 20 a 23, y los fines de semana extiende su atención al mediodía, de 12:30 a 16:00.

Cómo llegar al bodegón desde el Obelisco

Una de las opciones más prácticas es el subte. Desde el Obelisco se puede ingresar a la Línea B, en la estación Carlos Pellegrini, y viajar en dirección a Juan Manuel de Rosas hasta la estación Medrano. Desde allí, el destino se encuentra a unas diez cuadras, que pueden recorrerse a pie en aproximadamente 10 a 15 minutos.

Otra alternativa es utilizar el colectivo. Desde las inmediaciones del Obelisco circulan varias líneas que se dirigen hacia la zona de Almagro y alrededores. Entre ellas, se destacan los colectivos 39, 140, 145 y 160, que cuentan con paradas cercanas a la calle Gascón. En estos casos, el trayecto puede variar según el tránsito, pero suele ser una opción directa y accesible.