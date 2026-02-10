Buñuelos. Foto: X

Los mates son la infusión más esperada del día por algunos y no hay nada mejor que tener algo rico para acompañarlos, cómo unos sabrosos buñuelos de naranja y ricota. Se trata de la mejor opción para los amantes de lo dulce y que no quieren pasar mucho tiempo al lado de la cocina.

Esta increíble receta es infalible y da como resultado una bomba de sabor que queda crocante por fuera, pero por dentro es una exquisita masa esponjosa como las nubes. Lo más destacado de esta preparación es que es muy fácil de hacer y no necesita muchos ingredientes:

Buñuelos de naranja y ricota

500 gr de ricota

2 huevos

100 gr de azúcar

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de extracto de vainilla

300 gr de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

Cocinar, alimentos, comida. Foto: Unsplash

Una vez que todos los elementos están reunidos, solo queda seguir estos 5 simples pasos para disfrutar los buñuelos:

Paso a Paso para unos increíbles buñuelos

Mezclar la ricota, los huevos, el azúcar, la ralladura de naranja y el extracto de vainilla en un recipiente. Tamizar la harina, el polvo de hornear y una pizca de sal en un bowl aparte y agregar a la masa. Cuando se haya creado una masa homogénea, cubrirla con un paño húmedo y dejar reposar 30 minutos en la heladera, para luego sacarla y comenzar a hacer las pequeñas bolitas que serán buñuelo. Calentar aceite en una olla a fuego medio y arrojar las bolitas de masa durante 2 a 3 minutos y tengan aspecto dorado. Retirarlos del aceite cuando estén listos, colocarlos sobre papel absorbente y dejar enfriar un poco. Listo, ya se pueden disfrutar.

Beneficios de la ralladura de naranja y la ricota

A pesar de combinarse en una masa ligeramente fritada, los ingredientes fundamentales de esta receta contribuyen positivamente a la salud. La cáscara de naranja posee fitoquímicos y flavonoides que ayudan a prevenir la formación de placas en las arterias.

Además, los compuestos activos de este cítrico son claves para el alivio de la acidez estomacal, es por eso que algunas personas agregan su ralladura en el mate, para equilibrar el efecto y darle un sabor diferente.

Naranjas. Foto: Unsplash

La ricota es un queso suave y versátil, una porción de media taza aporta 14 gramos de proteína, lo que ayuda a aumentar la masa muscular y al fortalecimiento de los huesos y también los dientes.