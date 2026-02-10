Como el de la abuela: dulce de frutilla casero en pocos pasos y con 3 ingredientes
En la nota te brindamos la fórmula tradicional para hacerlo en casa de manera sencilla y con un resultado bien artesanal. El paso a paso.
El dulce de frutilla es un clásico de la cocina argentina por su versatilidad y sabor exquisito. Es ideal para acompañar tostadas, rellenar tartas o disfrutar con quesos.
Además, al prepararlo con fruta fresca, azúcar y limón, se logra conservar ese sabor casero que recuerda a las recetas de nuestras abuelas. A continuación, la fórmula tradicional para hacerlo en casa de manera sencilla y con un resultado bien artesanal.
Receta para el dulce de frutilla casero
- 1 kg de frutillas frescas
- 700 g de azúcar (podés ajustar entre 600 y 1.000 g según el dulzor que quieras)
- Jugo de 1 limón
Paso a Paso
- Retirá los cabitos y lavá bien las frutillas.
- Cortalas en mitades o cuartos para que se cocinen más rápido.
- Colocá las frutillas en un bowl grande.
- Agregá el azúcar y el jugo de limón.
- Mezclá y dejá reposar entre 2 y 12 horas en la heladera. Esto hace que larguen su jugo y el dulce quede más brillante.
- Pasá todo (frutillas + jugo) a una olla amplia.
- Llevá a fuego medio.
- Cuando rompa hervor, bajá el fuego y revolvé seguido para que no se pegue.
- Cociná 30 a 45 minutos, retirando la espuma que se forma arriba.
Punto del dulce
- Sabés que está listo cuando:
- Al colocar una cucharadita en un plato frío, no chorrea y forma una huella más espesa.
- Si querés un dulce más “liso”, podés pisar apenas las frutillas o procesar una parte.
Envasado del dulce de frutilla
- Envasá caliente en frascos esterilizados.
- Cerrá bien y colocá los frascos boca abajo 10 minutos para hacer vacío.
- Tip extra: para un sabor más intenso se le puede agregar un chorrito de esencia de vainilla al final o un par de cucharadas de pectina para que quede más firme, igual que las mermeladas tradicionales.
