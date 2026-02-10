Como el de la abuela:

Dulce de frutilla. Foto: Freepik

El dulce de frutilla es un clásico de la cocina argentina por su versatilidad y sabor exquisito. Es ideal para acompañar tostadas, rellenar tartas o disfrutar con quesos.

Además, al prepararlo con fruta fresca, azúcar y limón, se logra conservar ese sabor casero que recuerda a las recetas de nuestras abuelas. A continuación, la fórmula tradicional para hacerlo en casa de manera sencilla y con un resultado bien artesanal.

Receta para el dulce de frutilla casero

1 kg de frutillas frescas

700 g de azúcar (podés ajustar entre 600 y 1.000 g según el dulzor que quieras)

Jugo de 1 limón

Paso a Paso

Retirá los cabitos y lavá bien las frutillas. Cortalas en mitades o cuartos para que se cocinen más rápido. Colocá las frutillas en un bowl grande. Agregá el azúcar y el jugo de limón. Mezclá y dejá reposar entre 2 y 12 horas en la heladera. Esto hace que larguen su jugo y el dulce quede más brillante. Pasá todo (frutillas + jugo) a una olla amplia. Llevá a fuego medio. Cuando rompa hervor, bajá el fuego y revolvé seguido para que no se pegue. Cociná 30 a 45 minutos, retirando la espuma que se forma arriba.

Punto del dulce

Sabés que está listo cuando:

Al colocar una cucharadita en un plato frío, no chorrea y forma una huella más espesa.

Si querés un dulce más “liso”, podés pisar apenas las frutillas o procesar una parte.

Envasado del dulce de frutilla

Envasá caliente en frascos esterilizados.

Cerrá bien y colocá los frascos boca abajo 10 minutos para hacer vacío.

- Tip extra: para un sabor más intenso se le puede agregar un chorrito de esencia de vainilla al final o un par de cucharadas de pectina para que quede más firme, igual que las mermeladas tradicionales.