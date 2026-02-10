Canal 26
Por Canal 26
martes, 10 de febrero de 2026, 16:01
Dulce de frutilla.
Dulce de frutilla. Foto: Freepik

El dulce de frutilla es un clásico de la cocina argentina por su versatilidad y sabor exquisito. Es ideal para acompañar tostadas, rellenar tartas o disfrutar con quesos.

Además, al prepararlo con fruta fresca, azúcar y limón, se logra conservar ese sabor casero que recuerda a las recetas de nuestras abuelas. A continuación, la fórmula tradicional para hacerlo en casa de manera sencilla y con un resultado bien artesanal.

Receta para el dulce de frutilla casero

  • 1 kg de frutillas frescas
  • 700 g de azúcar (podés ajustar entre 600 y 1.000 g según el dulzor que quieras)
  • Jugo de 1 limón
Paso a Paso

  1. Retirá los cabitos y lavá bien las frutillas.
  2. Cortalas en mitades o cuartos para que se cocinen más rápido.
  3. Colocá las frutillas en un bowl grande.
  4. Agregá el azúcar y el jugo de limón.
  5. Mezclá y dejá reposar entre 2 y 12 horas en la heladera. Esto hace que larguen su jugo y el dulce quede más brillante.
  6. Pasá todo (frutillas + jugo) a una olla amplia.
  7. Llevá a fuego medio.
  8. Cuando rompa hervor, bajá el fuego y revolvé seguido para que no se pegue.
  9. Cociná 30 a 45 minutos, retirando la espuma que se forma arriba.

Punto del dulce

  • Sabés que está listo cuando:
  • Al colocar una cucharadita en un plato frío, no chorrea y forma una huella más espesa.
  • Si querés un dulce más “liso”, podés pisar apenas las frutillas o procesar una parte.
Envasado del dulce de frutilla

  • Envasá caliente en frascos esterilizados.
  • Cerrá bien y colocá los frascos boca abajo 10 minutos para hacer vacío.

- Tip extra: para un sabor más intenso se le puede agregar un chorrito de esencia de vainilla al final o un par de cucharadas de pectina para que quede más firme, igual que las mermeladas tradicionales.